Calciomercato Milan News: rinnovi per Tijani Reijnders e Mike Maignan

Il calciomercato Milan si muove già per le prossime stagioni ma non con giocatori in entrata o in uscita ma cercando di trattenere i talenti già presenti in rosa, se potrebbe non esserci pericolo di perdere Rafael Leao in estate ed è difficile che Joao Felix rimanga, la dirigenza rossonera sta già trattando per trovare un accordo per far rinnovare due tasselli fondamentali della squadra di Sergio Conceiçao.

Il primo nome del calciomercato Milan è quello del capitano Mike Maignan, il portiere francese è il punto fermo della difesa rossonera e una sicurezza tra i pali, nonostante qualche errore possa capitare, il Milan vuole continuare a costruire intorno a lui e ad averlo come capitano e per questo gli offrirà un contratto da ben 5 milioni di euro annui.

Secondo i rumors del calciomercato Milan, Il secondo rinnovo è già chiuso ed è quello di Tijani Reijnders, il centrocampista olandese è stata una delle note più positive di questa stagione rossonera e nella posizione di centrocampista avanzato ha dimostrato di poter sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche in fase di palleggio e anche in zona realizzativa.

L’ex centrocampista dell’Az Alkmaar e il Milan hanno trovato un accordo che li legherà fino al 2030 con un netto miglioramento dello stipendio del giocatore in linea con i top della rosa, Fofana, Theo Hernandez e l’attuale contratto di Maignan.

Calciomercato Milan News: la situazione rinnovo per Theo Hernandez

Mentre il calciomercato Milan ragiona sui rinnovi di Maignan e Reijnders deve anche iniziare a prendere una decisione per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez, sicuramente la stagione del francese non è tra le più positive tanto che anche molti tifosi si sono stufati di vederlo in campo con un atteggiamento di sufficienza, il Milan vorrebbe rinnovare il terzino francese per mantenerlo all’interno della rosa, essendo uno dei migliori al mondo in quel ruolo, o per poterlo vendere a cifre importanti, ma le richieste del francese sono ritenute troppo elevate.

Il giocatore infatti sembrerebbe richiedere alla società rossonera uno stipendio almeno alla pari con quello di Rafael Leao, 7 milioni bonus compresi, mentre i dirigenti si sarebbero spinti fino ad un massimo di 5 milioni bonus compresi, nel caso non si riesca a raggiungere un accordo probabilmente il terzino verrebbe ceduto per evitare di perderlo a parametro zero visto il contratto in scadenza nel 2026. Su di lui potrebbe piombare il Real Madrid che avendo perso l’opportunità di acquistare Alphonso Davies potrebbe voler riavere il francese, in alternativa occhio ai club di Premier League che sarebbero ben disposti di spendere una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro con un massimo di 50 milioni di euro