Calciomercato Milan News/ Rinnovo Maignan, c’è distanza: il portiere vorrebbe 6 milioni (oggi 21 marzo 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI LAVORA AL RINNOVO DI MAIGNAN

In queste ore Mike Maignan scoprirà se potrà regolarmente giocare l’amichevole della sua Francia contro la Germania, in programma sabato sera, o se invece dovrà tornare a casa; il Milan sta lavorando insieme alla federazione transalpina per capire il da farsi, ma intanto il calciomercato rossonero è già impegnato sul fronte rinnovo. Sarà un’estate calda per il portiere che, arrivato dal Lille per sostituire Gianluigi Donnarumma, è diventato determinante per la vittoria dello scudetto e anche oggi, pur con un rendimento in calo secondo dati e statistiche, rimane uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo.

Il Milan lo sa bene, e intende blindarlo: non sarà un’operazione semplice perché al momento domanda e offerta non collimano. Attualmente Maignan percepisce 2,8 milioni di euro l’anno; il Milan è disposto a metterne sul piatto 4,5 e sarebbe un aumento sostanzioso, ma il portiere francese – questo si legge sul Corriere dello Sport – vorrebbe arrivare a 6 così che il suo stipendio sia in linea con quello di Rafael Leao, sentendosi importante quanto il portoghese per le sorti della squadra. La società rossonera dunque dovrà prendere una decisione: per questo motivo si prospetta una lunga estate sul fronte del rinnovo di Maignan, gli scenari potrebbero essere molteplici.

BIG ALLA FINESTRA PER MAIGNAN

Infatti, l’idea principale del calciomercato Milan sarebbe comunque quella di trattenere Maignan, rinnovarlo e farne il portiere per i prossimi anni; tuttavia, giusto l’estate scorsa i rossoneri hanno ceduto al Newcastle Sandro Tonali, che era considerato l’uomo sul quale rifondare per la sua giovane età, l’importanza in campo e l’attaccamento alla maglia. Il precedente aiuta a capire che con l’offerta giusta sono tutti cedibili: anche Maignan, forse soprattutto Maignan in quanto portiere perché, anche qui c’è il precedente al netto delle valutazioni tecniche che ciascuno può fare, perdere Donnarumma sembrava un disastro sportivo ma poi la realtà ha detto ben altro.

Chiaramente poi su Maignan ci sono tante big interessate: si era già parlato delle immancabili inglesi alla finestra, soprattutto Manchester United e Chelsea, oggi invece si fanno i nomi di Psg e Bayern Monaco. Sotto la Torre Eiffel, clamorosamente, il francese andrebbe nuovamente a prendere il posto di Donnarumma mentre in Baviera hanno il grosso problema del post-Neuer perché il portierone tedesco, che sabato potrebbe essere avversario di Maignan nell’amichevole di Lione, ha 37 anni e ha già alle spalle la parte migliore della sua carriera. Anche queste valutazioni del Bayern interessano in qualche modo il calciomercato Milan, dunque adesso entrambe le parti dovranno prendere una decisione in un senso o nell’altro.











