Calciomercato Milan News/ Ritorno per Petagna? Suso blindato (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan si potrebbe fregiare di un clamoroso ritorno quello di Andrea Petagna, bomber cresciuto nel vivaio e ora alla Spal. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera pare che il suo agente Giuseppe Riso sia stato a Casa Milan pronto a parlare con la società della possibilità di riabbracciare l’attaccante. Al momento non sembra intenzione del Milan puntare sul calciatore, ma tutto potrebbe cambiare dopo alcune cessioni. Tra i calciatori in uscita infatti c’è André Silva che nel caso trovasse una collocazione potrebbe obbligare il Milan a tornare sul calciomercato per prendere un nuovo centravanti. E se fosse proprio Petagna?

Calciomercato Milan News, blindato Suso

Il Milan sul calciomercato ha le idee chiare su chi dovrà partire e chi invece sarà blindato. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 pare che lo spagnolo Suso sia stato letteralmente blindato. L’ex Liverpool piace molto alla Roma, che nelle ultime settimane ha fatto qualcosa in più di un sondaggio per arrivare al talentuoso trequartista. Pare che Alessandro Lucci sia stato ieri a Casa Milan, avvisato che il calciatore viene considerato imprescindibile dal nuovo allenatore Marco Giampaolo. Questi ha già specificato che lo schiererà da trequartista puro e non sulla sinistra.

