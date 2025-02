Calciomercato Milan rivoluzione, la strategia per la prossima stagione

La stagione del Milan è risultata essere fallimentare sotto ogni punto di vista, gli obiettivi principali della Champions League e del campionato non sono stati raggiunti o è difficile che si riesca a farlo, il mercato estivo è stato completamente sconfessato da quello invernale e il cambio di allenatore non ha dato le risposte che la dirigenza sperava. Per questo si sta pensando per il Milan rivoluzione per la prossima stagione con un cambio nell’organigramma dirigenziale e con la cessione di alcuni punti fermi della rosa degli ultimi anni da sostituire con profili giovani e futuribili ma già pronti per competere, almeno a livello nazionale.

Calciomercato Milan News/ Rinnovi per Reijnders e Maignan, si prova con Theo Hernandez (18 febbraio 2025)

Il primo cambio che è sempre più probabile è quello di Theo Hernandez, il terzino francese sta disputando la sua peggiore stagione da quando veste la maglia rossonera mostrando poco impegno in campo, soprattutto in fase difensiva, poca incisività nelle partite e un comportamento non sempre esemplare, come visto a Firenze o nella gara di ritorno con il Feyenoord. Si sa poi che la società e Theo Hernandez non stanno riuscendo a trovare un accordo per il rinnovo in quanto le richieste del francese sono ritenute troppo elevate, il Milan lo ha messo alla porta in attesa di capire se puntare su Alex Jimenez o investire su un nuovo giocatore.

Calciomercato Milan news/ Conceicao già in crisi? Senza Champions sarà addio (14 febbraio 2025)

Calciomercato Milan in attacco cosa cambia?

Milan rivoluzione che verrà attuata soprattutto nel reparto offensivo dove anche Rafael Leao potrebbe salutare, il portoghese dopo l’anno dello scudetto non è mai tornato a quei livelli e l’enorme discontinuità nelle prestazioni potrebbe convincere la società a cederlo, magari verso la Premier League, per poi reinvestire la cifra, sicuramente intorno agli 80 milioni di euro, per sistemare le lacune della rosa. La prima operazione che Ibrahimovic andrebbe ad effettuare sarebbe quella di riportare Joao Felix a Milano da Conceiçao ma questa volta a titolo definitivo, pagando i 40 milioni richiesti dal Chelsea.

Calciomercato Milan news/ Duello con l'Inter per Ricci del Toro, come trattenere Joao Felix (7 febbraio 2025)

Punto fermo rimarrà sicuramente Santiago Gimenez a cui verrà affidato il peso dell’attacco rossonero e che se sarà aiutato dai compagni potrebbe anche raggiungere grandi traguardi già dalla prima intera stagione al Milan, come il titolo di capocannoniere. Per rendere possibile ciò però serve che venga data fiducia al tecnico in carica o che finita questa annata ne venga scelto uno che possa lavorare lungo tutta l’estate per creare un gioco che favorisca i gol del messicano, sarà importante poi trattenere i giocatori importanti e che hanno portato avanti il Milan quest’anno, come Reijnders, Maignan e soprattutto Pulisic.