Calciomercato Milan News/ Romero è rossonero! Ai dettagli per Pulisic… (venerdì 7 luglio 2023)

Il calciomercato Milan è in piena attività. Luka Romero, che nelle scorse ore era arrivato a Milano accompagnato dalla sua famiglia, ieri mattina ha svolto le visite mediche con il club rossonero, ultimo step prima della firma sul contratto quadriennale. Romero arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con la Lazio: con i biancocelesti nelle ultime due stagioni sportive ha collezionato 21 presenze e ha realizzato un gol.

Ieri, quindi, Luka Romero, mentre oggi dovrebbe essere il giorno di Christian Pulisic . Lo statunitense è molto vicino dopo il rilancio effettuato nelle scorse ore dal duo Furlani-Moncada. I 22 milioni di euro messi sul piatto dai rossoneri hanno avvicinato, e non di poco, lo statunitense a Milanello: in Via Aldo Rossi si attende a breve la risposta del Chelsea che si confida essere positiva. Ad aiutare il club meneghino è stata la forte volontà dello stesso 24enne americano, che non ha mai preso seriamente in considerazione la proposta dell’altro club interessato, ossia i francesi del Lione.

Il calciomercato del Milan si muove anche alla ricerca di un centravanti. C’è da trovare una punta da alternare a Olivier Giroud, senza dimenticare di rafforzare ulteriormente le fasce: per questo i dirigenti del Milan continuano a trattare Samuel Chukwueze, 24enne esterno del Villarreal. Pulisic quindi non esclude il nigeriano, in scadenza nel 2024: c’è da fare però i conti con il club spagnolo che, almeno per ora, non vuole scendere sotto una valutazione pari a 30 milioni di euro, troppi per le casse rossonere.

Rimangono in piedi, inoltre, altri due nomi già circolati nelle scorse ore: Boulaye Dia della Salernitana e Gianluca Scamacca del West Ham. Questi ultimi, però, non vorrebbero cedere l’attaccante italiano in prestito, situazione che al momento blocca decisamente la trattativa.

