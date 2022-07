CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri al lavoro per Ziyech e Renato Sanches

Calciomercato Milan news, tutto su Hakim Ziyech

Gli sforzi dei dirigenti del Milan in questi primi giorni di calciomercato si stanno concentrando sulla ricerca di un trequartista ed il profilo individuato per rinforzare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Pioli è quello di Hakim Ziyech, di proprietà del Chelsea. Sebbene sia stato impiegato con una certa continuità nella passata stagione avendo raccimolato 44 presenze tra campionato e coppe varie nella passata stagione, Ziyech non è considerato come uno degli elementi imprescindibili per l’allenatore Tuchel che non si dispererebbe in caso di partenza del marocchino.

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse in queste ultime ore, l’intenzione di Maldini e Massara è quella di farsi avanti con i londinesi presentando un’offerta da 25 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La sensazione è che i Blues vorrebbero incassare non meno di 30 milioni dalla cessione del ventinovenne che potrebbe però spingere con la società per partire ed agevolare il lavoro milanista.

Il trequartista potrebbe però non essere l’unica pedina da aggiungere alla rosa tramite il calciomercato estivo nel mezzo in casa Milan. I lombardi cercano anche un interno di centrocampo e la pista che porterebbere Renato Sanches a Milano è ancora molto calda. La concorrenza del Paris Saint-Germain, che però non avrebbe ancora presentato offerte reali per il cartellino dell’ex Bayern Monaco, potrebbe rappresentare un ostacolo ma i rossoneri proveranno comunque a prendere contatto con il Lille in queste settimane.

