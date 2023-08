CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Rossoneri su Koopmeiners, Krunic richiesto in Turchia (2 agosto 2023)

Il Milan sta proseguendo la sua campagna di rafforzamento in vista della nuova stagione, e uno dei nomi caldi di calciomercato associati al club rossonero è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Koopmeiners potrebbe diventare un obiettivo del Milan, che sta pianificando una rosa funzionale per Stefano Pioli dopo i tanti acquisti già chiusi, con un particolare occhio di riguardo sull’attacco dopo l’arrivo di Chukwueze dal Villarreal.

Il Milan ha appena ceduto Ante Rebic al Besiktas e, secondo le voci di calciomercato, potrebbe continuare le cessioni verso la Turchia, con Rade Krunic che sarebbe accostato al Fenerbahçe. Con un’eventuale partenza del centrocampista, il Milan sarebbe pronto a rinforzare ulteriormente il proprio reparto e Koopmeiners sembra essere una delle prime scelte. Il poliedrico centrocampista olandese è stato spesso associato a voci di mercato nelle ultime settimane, compreso un possibile interessamento del Napoli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SIRENE TURCHE PER KRUNIC

La situazione riguardante il trasferimento di Krunic al Fenerbahçe sembra essere in fase avanzata, come riportato dal collega turco Ertan Süzgün, reporter per ‘Oley’ e ‘Sports Digitale’. Süzgün ha rivelato che il Fenerbahçe ha raggiunto un accordo di calciomercato con Krunic del Milan su tutti i dettagli. Il giocatore del Milan ha manifestato la volontà di lasciare la squadra, e il club turco ha presentato un’offerta ufficiale al Milan. Al momento, i due club sono impegnati in trattative che potrebbero chiudersi velocemente.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva per queste trattative, e si vedrà se le voci provenienti dal Bosforo si concretizzeranno in qualcosa di più definito. Sarà interessante osservare la reazione di Stefano Pioli, che considera Krunic un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. L’impressione è che proprio questa partenza potrebbe sbloccare l’affare Koopmeiners, considerando che i rossoneri potrebbero incassare almeno 15 milioni di euro dai turchi nell’affare.











