Il calciomercato Milan potrebbe pensare a Mauro Icardi come nuovo bomber. Mike Maignan sempre più fuori dal progetto

Calciomercato Milan News: Mike Maignan destinato a partire

Con l’avvicinarsi sempre maggiore della sessione invernale dei trasferimenti, si avvicina sempre di più la possibilità per il club rossonero di veder partire uno dei membri più importanti della rosa che alla fine di quest’anno arriverà alla scadenza del suo attuale contratto e che potrebbe scegliere il suo prossimo club a parametro zero.

Il calciomercato Milan proverà a trovare un punto d’incontro per farlo rimanere ancora o almeno per evitare di perderlo senza perdere dei soldi, ma la situazione sembra ormai essere arrivata ad un punto di non ritorno.

Il giocatore in questione è ovviamente Mike Maignan che sembra ormai aver deciso di non voler più rimanere a Milano a vestire la maglia rossonera, la sua intenzione sembrerebbe ora quella di aspettare l’offerta più interessante e accettarla per trasferirsi a parametro zero e ottenere così delle cifre maggiori.

Su di lui i club interessati sono diversi ma quelli che sembrano essere disposti ad accontentare le sue richieste sono Chelsea, Bayern Monaco e soprattutto la Juventus, che potrebbe decidere di sostituire Di Gregorio, che non ha mai convinto in questi anni.

Calciomercato Milan News: Mauro Icardi può tornare a Milano

Dove invece il calciomercato Milan cercherà di operare per aggiungere qualità è l’attacco che in queste prime partite del campionato non è stato prolifico nella maniera che Massimiliano Allegri e la dirigenza si speravano sarebbe potuto essere, in assenza di un acquisto estivo.

Uno dei profili proposti ai rossoneri per il mercato invernale è quello di Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter infatti non è più la stella del Galatasaray, non sembra essere contento di questa situazione e sembrerebbe essere pronto a lasciare la Turchia e a tornare in Serie A.

Un’altra opzione per l’attacco rossonero è sempre un giocatore d’esperienza ma che nelle ultime stagioni è sempre rimasto in squadre e campionati di altissimo livello e che ha avuto un apporto importante anche in nazionale, ma che negli ultimi anni ha avuto un calo nelle prestazioni.

Si tratta di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco di trentadue anni di proprietà del West Ham con cui però ha giocato solamente 6 partite senza segnare alcun gol, il tedesco ha chiesto la cessione ormai da diverso tempo e nel caso non si trovi l’accordo con il Milan potrebbe decidere di trovare un accordo per la rescissione per legarsi ai rossoneri da svincolato.