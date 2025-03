Calciomercato Milan News: tentativo per Pietro Comuzzo

Il calciomercato Milan sta già facendo molto parlare di sé con una nuova rivoluzione che si prospetta per i rossoneri per la prossima stagione, i giocatori che potrebbero partire sono molti sia tra i titolari che tra le seconde linee per poi essere sostituiti da profili giovani e che già hanno fatto esperienza della Serie A. Dopo l’interesse mostrato dalla Bundesliga per Thiaw la dirigenza rossonera si focalizzerà sull’acquisto di un difensore di alto livello che possa sostituire l’ex Schalke 04 e prendersi il posto da titolare da subito superando nelle gerarchie Tomori e Pavlovic.

Il nome in questione per il primo acquisto della prossima sessione di calciomercato Milan è quello di Pietro Comuzzo, difensore italiano classe 2005 di proprietà della Fiorentina seguito per molte settimane dal Napoli nel mese di gennaio per rinforzare le linee della squadra di Conte. Per la cessione i viola avevano chiesto 40 milioni ma nell’ultimo mese ha perso il posto da titolare in favore di Marin Pongracic e questo potrebbe aver abbassato il suo costo, il Milan è disposto ad arrivare anche a 30 milioni pur di acquistarlo e affidargli le chiavi della difesa ma dovrà superare la concorrenza.

Il calciomercato Milan si dovrà concentrare poi sulle cessioni con un giocatore su tutti che ha attirato l’interesse di tantissimi club e che potrebbe essere sacrificato senza troppi problemi, è il caso di Alexis Saelemakers che nel prestito alla Roma sta disputando una buona stagione alla fine della quale tornerà a Milano ma difficilmente per rimanerci. I giallorossi sembrano intenzionati a trattenerlo ma le offerte fatte fino a questo momento non hanno convinto, per questo si sono inseriti tre club di Premier League, il Leicester City, il West Ham e il Nottingham Forest che avrebbero la forza di soddisfare le richieste del Milan.

Ritorna poi un nome che più volte è stato accostato ai rossoneri e a diverse squadre di Serie A dopo l’ottima stagione in doppia cifra di gol segnati, il giocatore in questione è Lorenzo Lucca che quasi sicuramente lascerà l’Udinese e che il Milan vorrebbe acquistare per avere un sostituto di livello per Santiago Gimenez che ovviamente sarà il titolare. I due poi potrebbero anche giocare in coppia viste le loro caratteristiche, eventualità che, a meno di una clamorosa conferma di Conceiçao sarà difficile vedere, c’è da tenere conto però anche della volontà del calciatore che potrebbe preferire una squadra che gli garantisca la titolarità.