Calciomercato Milan news, Samuele Ricci a un passo: accordo trovato, ecco le cifre per portare in rossonero il centrocampista (oggi 29 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SAMUELE RICCI, AFFARE PRATICAMENTE FATTO

Samuele Ricci è un colpo ormai praticamente fatto per il calciomercato Milan. Ne avevamo parlato giusto ieri come di un affare già molto vicino, ma ieri sabato 28 giugno 2025 c’è stata una ulteriore accelerazione, per cui anche l’ufficialità dell’affare dovrebbe essere ormai vicinissima.

Calciomercato Juventus news/ Il brusco stop alla doppia cessione in Premier inguaia il mercato!

Si sbilanciano in particolare i colleghi del portale specializzato Tuttomercatoweb, che sottolineano come il Torino abbia la necessità di chiudere la cessione entro lunedì, che sarà il 30 giugno e quindi la chiusura dell’esercizio della stagione 2025-2026, anche ai fini del bilancio. I granata hanno quindi bisogno di liquidità immediata e il Milan ne ha approfittato.

Calciomercato Inter news/ Brutta grana Calhanoglu: chiede di tornare “a casa”?

L’accordo c’era già con il calciatore, perché Samuele Ricci vuole vestire di rossonero nella prossima stagione, ma ovviamente la fumata bianca anche con il Torino è il via libero definitivo per poter concretizzare in tempi brevissimi questo affare assai significativo per il calciomercato Milan.

La volontà del calciatore è resa evidente dalla disponibilità a tornare in Italia dalle vacanze per svolgere immediatamente le visite mediche, passaggio ovviamente indispensabile e che quindi a sua volta andrà fatto entro la fine del mese se si vorrà rispettare la scadenza della stagione.

Calciomercato Atalanta News/ Retegui, il Milan lo segue ancora. Ahanor si avvicina (28 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LE CIFRE DELL’ACCORDO E DEL GIOCATORE

Quanto alle cifre, l’acquisto di Samuele Ricci dovrebbe costare 23 milioni di euro di parte fissa più un altro paio circa di bonus, per cui indicativamente possiamo parlare di 25 milioni per un calciomercato Milan che sta puntando molto sul centrocampo, in attesa ovviamente di definire l’arrivo di Luka Modric quando il Real Madrid chiuderà la propria avventura al Mondiale per Club. Giocare con il croato sicuramente farà gola a Samuele Ricci, come ad ogni centrocampista, mentre i tempi veloci saranno l’ultima cortesia nei confronti del Torino.

Il legame resta forte, considerando che Samuele Ricci veste il granata dal gennaio 2022, quindi da ben tre stagioni e mezzo. Il Torino lo aveva acquistato dall’Empoli (dove Ricci ha fatto tutta la trafila delle giovanili) in prestito con obbligo di riscatto, che infatti si concretizzò nell’estate seguente. Nell’ultima stagione Samuele Ricci ha raccolto 34 presenze in Serie A più altre due in Coppa Italia, con un gol segnato e due assist serviti: d’altronde il suo punto forte sono la quantità e il dinamismo, ma anche buone doti di impostazione, tanto da essere ormai stabilmente nel giro della Nazionale, con cui ha già raccolto dieci presenze.