Calciomercato Milan News/ Santiago Gimenez, è fatta: 35 milioni di euro (1 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHIUSO GIMENEZ DAL FEYENOORD

Il calciomercato Milan è finalmente riuscito a chiudere il colpo Santiago Gimenez. Dopo giorni e giorni di trattative, alla fine è arrivata la svolta definitiva sulla base di 35 milioni di euro bonus compresi più una percentuale su futura rivendita. Il messicano saluterà dunque il Feyenoord che ironia della sorta affronterà nel doppio confronto valevole per i playoff di Champions League. Gimenez è atteso invece a Milano alle ore 18:00 presso l’aeroporto di Linate per i suoi primi momenti in Italia.

A questo punto via libera per la cessione di Morata: lo spagnolo andrà dunque ad unirsi ai vari Mertens, Osimhen, Icardi (infortunato) per cercare di vincere il campionato a dispetto del Besiktas di Immobile e il Fenerbahce di Mourinho.

Per quanto riguarda invece Camarda, il classe 2008 sembra allontanarsi dal Monza. Il piano era cederlo per 18 mesi in prestito, ma con l’inserimento di una clausola per richiamarlo già alla fine di questa stagione. Al momento però manca il “sì” definitivo.

Chi invece è sicuro della cessione è Calabria. Il capitano dei rossoneri andrà in prestito secco al Bologna, ma essendo in scadenza di contratto verrà in caso semplicemente ingaggiato diventando a tutti gli effetti un nuovo calciatore rossoblu.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TOMORI RIFIUTA IL TOTTENHAM

Il calciomercato Milan è stato senza dubbio il più movimentato della Serie A. Si parlava anche della cessione da parte di Tomori, ma il calciatore ha rifiutato il Tottenham che aveva trovato l’accordo con i rossoneri per 26,5 milioni.

Su di lui c’era anche la Juventus, ma anche in quel caso l’inglese non voleva lasciare il Milan sopratutto perché con Conceicao ha ritrovato la titolarità. Probabilmente fosse rimasto Fonseca, Tomori avrebbe chiesto la cessione.

