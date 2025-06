Calciomercato Milan News: il caso generatosi in casa Benfica potrebbe portare i rossoneri a tentare un affondo per Orkun Kokçu, ventiquattrenne turco.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UNO SCONTENTO IN ARRIVO?

Il caso apertosi al Mondiale per Club può essere utile al calciomercato Milan? Proviamo a spiegare, riavvolgendo il nastro: la partita è Benfica Auckland City, incredibilmente sofferta dalle Super Aquile nel primo tempo ma sbloccata nel recupero da un rigore di Angel Di Maria.

Nella ripresa, al 53’, Orkun Kokçu fornisce l’assist per il raddoppio di Vangelis Pavlidis ma dopo otto minuti viene sostituito da Renato Sanches (che, ironia della sorte, impiega due giri di orologio per andare a segno). Lo show si trasferisce in panchina: il centrocampista turco prende tutt’altro che bene il campo e ne nasce un acceso diverbio con Bruno Lage.

Volano parole grosse tra calciatore e allenatore, Kokçu (che contro il Boca Juniors aveva giocato solo 29 minuti) prova anche ad andarsene dalla panchina ma viene trattenuto dai compagni di squadra. Il Benfica vince 6-0, nel post partita Lage va davanti ai microfoni e in maniera perentoria afferma che le decisioni le prende lui e non vuole sentire ragioni.

Da capire cosa Kokçu abbia da dire, noi possiamo provare a ragionare al buio e sostenere che questa frattura possa anche portare a un addio del turco (arrivato nel 2023 dal Feyenoord) qualora il rapporto con il suo allenatore sia irrimediabilmente compromesso, ed ecco allora dove può intervenire il calciomercato Milan che va a caccia di qualità in mezzo al campo dopo l’addio di Tijjani Reijnders.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KOKÇU, UN’OCCASIONE!

I numeri di Orkun Kokçu raccontano di 12 gol e 11 assist con la maglia del Benfica in questa stagione: una Champions League giocata da protagonista, un campionato portoghese sempre ai massimi livelli ma anche 41 presenze complessive nella nazionale turca. Stiamo parlando di un classe 2000, che però conosce già ampiamente il calcio internazionale.

Di base una mezzala, che può avanzare il suo raggio d’azione e sa guardare la porta: un calciatore che può piacere molto a Massimiliano Allegri perché anche in grado di transitare palla al piede da una metà campo all’altra e appunto cambiare ruolo.

Kokçu è legato al Benfica da un contratto fino al 2028, il prezzo del cartellino è di 30 milioni di euro ma naturalmente questo episodio ripreso dalle telecamere di tutto il mondo può segnare un confine: l’esperienza del centrocampista turco con le Super Aquile potrebbe essere finita, intanto vedremo quale sarà il suo spazio nell’ultima partita del girone al Mindiale per Club, che tra l’altro la squadra portoghese giocherà contro il Bayern Monaco.

Altre squadre possono essere interessate a un profilo come quello di Kokçu e rivali del calciomercato Milan in Serie A possono provare a muoversi per sondare la disponibilità di tutte le parti in causa, per il momento però ci sentiamo di indicare i rossoneri come squadra che potrebbe davvero tentare l’affondo per il ventiquattrenne che ha anche passaporto olandese, particolare da non sottovalutare.