Calciomercato Milan News/ Sergio Rico, prestito difficile. Rinnovo Giroud in stand-by

CALCIOMERCATO MILAN: SERGIO RICO SI ALLONTANA

Sono giorni dedicati ai portieri quelli del calciomercato Milan: proprio ieri abbiamo dato la notizia dell’ufficialità di Devis Vasquez, ma anche dell’interesse per Sergio Rico. Il quale gioca nel Psg, o meglio sarebbe dire non gioca: infatti nelle gerarchie di Christophe Galtier è la terza scelta alle spalle del grande ex Gianluigi Donnarumma e di Keylor Navas, che tra le altre cose resta un plurivincitore della Champions League ma in questo momento è un dodicesimo. Il Milan avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dello spagnolo, ma Sergio Rico in prestito si muoverà difficilmente.

L’ipotesi rossonera sarebbe infatti quella di una soluzione temporanea per sei mesi (evidentemente le condizioni di Mike Maignan preoccupano più di quanto fosse lecito ipotizzare, oppure né Ciprian Tatarusanu né Antonio Mirante forniscono sufficienti garanzie). Il Psg la pensa divrsamente: uno come Keylor Navas vuole giocare, e allora già nel corso del calciomercato di gennaio potrebbe lasciare la capitale della Francia. Vedremo quali saranno le eventuali evoluzioni di questo intrigo, alla fine Sergio Rico potrebbe comunque arrivare anche se forse potrebbe non essere la risposta ai problemi del Milan in porta.

VERTICE PER IL RINNOVO DI GIROUD

Nel frattempo poi il calciomercato Milan è anche rivolto ai rinnovi: quello di Rafael Leao sta diventando una sorta di telenovela ed è ampiamente probabile che il portoghese sia destinato all’addio, quello di Olivier Giroud invece potrebbe portare alla fumata bianca. Il francese ha ormai raggiunto un’età e una carriera per le quali non è assolutamente necessario spostarsi, al Milan sta benissimo e ai rossoneri è grato perché le prestazioni con questa maglia gli hanno permesso di tornare ai Mondiali dove per circostanze si è ritrovato ancora titolare, e in Qatar è diventato il miglior marcatore nella storia della Francia.

Per il momento è ancora tutto in stand-by, ma nelle prossime settimane è previsto un vertice per discutere la proposta di rinnovo ed eventualmente mettere tutto nero su bianco; al momento la vera insidia per la mossa di calciomercato Milan è rappresentata dal Manchester United, perché dall’Inghilterra si è levata qualche voce secondo cui Giroud sarebbe stato scelto (almeno nelle intenzioni) come erede di Cristiano Ronaldo, che come sappiamo ha rescisso con i Red Devils e ha firmato per l’Al Nassr.











