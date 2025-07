Calciomercato Milan News: i rossoneri sembrerebbero disposti a provare il colpo Victor Boniface, ma servono 30 milioni per strapparlo al Bayer Leverkusen.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TUTTO SU BONIFACE?

Per il calciomercato Milan ne avevamo già parlato, ma è notizia lanciata da SportMediaset che i rossoneri stiano concretamente valutando l’acquisto di Victor Boniface. Dicevamo che l’eventuale arrivo del nigeriano dovrebbe essere preceduto dall’addio di Santiago Gimenez, ma intanto i rossoneri ci provano.

Calciomercato Milan News/ Betis in pressing su Bennacer, tentativo Galatasaray per Maignan (10 luglio 2025)

Tuttavia, le difficoltà non sono poche: la cessione del messicano non sarebbe solo per liberare spazio nella rosa ma anche per una necessità economica, avendo la società speso quasi tutto il tesoretto derivato da Tijjani Reijnders sul centrocampo (incluso Ardon Jashari). In più il Bayer Leverkusen chiede tanto: si parla di 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan News/ Per la fascia destra la priorità è un fratello d'arte! (oggi 9 luglio 2025)

Forse il Milan pensava che una stagione in chiaroscuro e segnata dagli infortuni potesse far calare il prezzo di Boniface ma così non sembrerebbe, dunque si va incontro a un esborso economico importante. Igli Tare e Massimiliano Allegri dovranno chiedersi se il gioco valga la candela.

Certamente il nigeriano è attaccante di valore e lo ha dimostrato, ma ci sono degli elementi che potrebbero far pendere l’ago della bilancia per un’altra scelta, più funzionale al gioco del nuovo allenatore. Per ora comunque dobbiamo registrare un interesse concreto per Boniface, poi si vedrà…

Calciomercato Milan News/ Testa a testa Jackson e Vlahovic, si lavora alle uscite (8 Luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, I DUBBI SU BONIFACE

Il calciomercato Milan su Victor Boniface, ma come detto rimane qualche dubbio. Il nigeriano, ricordiamolo, ha giocato due stagioni nel Bayer Leverkusen: arrivava dall’Union Saint-Gilloise e sotto la guida di Xabi Alonso è stato determinante per lo straordinario 2023-2024 delle Aspirine, segnando 21 gol in 34 partite e contribuendo nel migliore dei modi alla vittoria di Bundesliga e Coppa di Germania e alla finale di Europa League. Tuttavia l’anno seguente Boniface si è dovuto fermare a lungo per infortunio: appena 19 apparizioni in campionato e solo 4 in Champions League.

Questo il principale punto di domanda: in due anni, nelle due principali competizioni, l’attaccante ha saltato la bellezza di 37 partite, e sono tante. Il calciomercato Milan forse non si può permettere una spesa alta su un calciatore che non dia troppe garanzie circa la tenuta fisica; in più potrebbe esserci un discorso legato alla tattica, perché Boniface è un ottimo attaccante ma forse troppo monodimensionale e che ha bisogno di avere alle spalle calciatori di qualità che lo sappiano mandare in porta. Rafael Leao potrebbe essere uno di questi, Christian Pulisic anche ma dipenderà da quali saranno le idee di Allegri: il calciomercato Milan sembrerebbe voler puntare davvero su Victor Boniface, ma naturalmente mantiene alternative nella sua lista offensiva.