CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI PUNTA SEMPRE CEBALLOS

Per quanto riguarda il calciomercato Milan, è possibile che almeno alcune valutazioni sulla rosa del prossimo anno si potranno fare solo quando si chiarirà chi sarà il nuovo allenatore: si mormora di Maurizio Sarri – con Massimiliano Allegri che sarebbe vicino alla Roma – Sergio Conceiçao però potrebbe guadagnare la riconferma ma solo in caso di vittoria della Coppa Italia, che unirebbe alla Supercoppa vinta a gennaio. Intanto però, naturalmente, la dirigenza tiene d’occhio alcuni profili: uno che non è mai uscito dagli interessi del Milan è Dani Ceballos, che ha avuto un’evoluzione se non altro curiosa. Esploso nel Betis, non è mai riuscito ad affermarsi nel Real Madrid e nell’Arsenal (in prestito ) nonostante il grande talento, ma è comunque tornato ai blancos dove gioca dal 2021.

Nemmeno il ritiro di Toni Kroos tuttavia gli ha permesso di trovare spazio, così inevitabilmente si parla ancora di cessione: il Milan lo segue dai tempi dell’Andalusia e dunque potrebbe tornare forte su un giocatore che potrebbe aggiungere qualità a un centrocampo nel quale, almeno al momento, il solo Tijjani Reijnders sembra in grado di cambiare passo, mentre gli altri elementi sono più che altro interditori o uomini di fatica. Dani Ceballos ha il contratto in scadenza nel 2027, e potrebbe arrivare per 10 milioni di euro: un investimento che tutto sommato il calciomercato rossonero può stanziare, anche considerando che si tratta di una zona di campo in cui appunto potrebbe essere fatto un bel salto di qualità.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UN TERZINO DI VALORE

Il calciomercato Milan dovrebbe invece investire più soldi, forse addirittura 30 milioni, per arrivare a un terzino destro che, si dice, sia nei piani di Geoffrey Moncada. Parliamo di Domilson Cordeiro dos Santos, per tutti Dodô: esploso nello Shakhtar Donetsk con cui ha giocato tre stagioni – oltre a sei mesi precedenti il prestito al Vitoria Guimaraes – poi acquistato per 19 milioni dalla Fiorentina. Sotto la guida di Vincenzo Italiano il brasiliano ha fatto molto bene, diventando un cardine anche e soprattutto nella nuova squadra di Raffaele Palladino; purtroppo il suo cruccio è quello degli infortuni, l’anno scorso per esempio Dodò ha giocato appena 18 partite in tutte le competizioni e anche nel corso di questa stagione si è dovuto fermare.

Ora, va detto che senza di lui la Fiorentina ha spesso dovuto adattare Fabiano Parisi sulla corsia destra; dunque non è affatto detto che la società viola sia propensa a liberarsi del suo terzino, ma questo naturalmente dipenderà anche da eventuali affari in entrata. Intanto, come detto, visto il rendimento avuto in Toscana il prezzo di acquisto è inevitabilmente salito: si parte da 30 milioni ma si potrebbe comunque trattare, magari con l’inserimento di qualche formula di riscatto o contropartite tecniche. Certamente, in ogni caso, il calciomercato Milan in quel settore dovrà operare…