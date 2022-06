Calciomercato Milan news/ Sfida al Psg per Sanches: alternative Veretout e Fernandez

Il calciomercato del Milan è in stand-by in attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, ma i due dirigenti lavorano sotto traccia per il Diavolo del futuro. Registrate delle criticità nella trattativa con il Lille per Renato Sanches. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Paris Saint Germain ha sorpassato i rossoneri nella corsa al centrocampista portoghese.

Il nuovo diesse dei francesi, il portoghese Luis Campos, è un grande estimatore di Renato Sanches e anche il futuro allenatore dei parigini, Galtier, conosce bene l’ex Benfica. Il Milan non sta a guardare, secondo la Rosea sono state già individuato tre alternative di valore: Jordan Veretout, Bryan Cristante e Enzo Fernandez. Il francese è in uscita dalla Roma – costa 10 milioni di euro – mentre l’ex Atalanta è un pallino di Mourinho e difficilmente verrà ceduto. Discorso diverso per l’argentino: valutato dal River Plate 25 milioni di euro, fa gola a mezza Europa.

CALCIOMERCATO MILAN: LA RICHIESTA DEL BRUGES PER DE KETELAERE

Per quanto riguarda il reparto avanzato, l’obiettivo primario del calciomercato del Milan è Charles De Ketelare. Il talento del Bruges ha stregato la dirigenza rossonera, ma la trattativa non è delle più facili. Secondo il Corriere della Sera, il club di Pro League chiede 40 milioni di euro per il gioiello belga, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza meneghina. Più certezze, invece, sul riscatto di Junior Messias: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, il Milan ha raggiunto l’intesa con il Crotone. L’operazione è stata definita per 4,5 milioni di euro più bonus legati a prestazioni e risultati: l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il Diavolo pensa anche al futuro e importanti aggiornamenti arrivano direttamente dalla Gran Bretagna: è fatta per il centrale classe 2005 Cathal Heffernan. Secondo il The Echo, i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il Cork City per il trasferimento a titolo definitivo del talento irlandese. Farà parte della formazione Primavera.

