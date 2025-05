Calciomercato Milan News: Elia Caprile tra i pali nel futuro

L’estate dei rossoneri sarà sicuramente movimentata con diverse scelte che dovranno essere fatte per il direttore sportivo, l’allenatore e gli acquisti che dovranno essere portati a Milano per rinforzare la rosa per farla lottare almeno per un posto in Champions League se non per qualcosa di più. Il calciomercato Milan quindi dovrà fare diversi movimenti visto che i punti da colmare con le prime posizioni non sono pochi ma questi dovranno essere fatti in maniera oculata e anche con la possibilità di veder partire uno o più tra i top player in modo che portino un aumento nel budget.

Uno dei giocatori che con la giusta offerta potrebbe salutare è Mike Maignan, il portiere francese è una colonna della squadra e il suo capitano e a meno di clamorose offerte da top club europei non si muoverà, ma se così non dovesse essere la dirigenza rossonera avrebbe già trovato il giusto sostituto. Il giocatore che interessa al Milan è Elia Caprile, classe 2001 che il Cagliari dovrebbe riscattare dal Napoli dopo la scambio di prestiti con Simone Scuffet, ha giocato 20 partite in rossoblù nelle quali è riuscito a tenere 7 volte la rete inviolata e ha subito 20 gol.

Il calciomercato Milan poi sicuramente si muoverà in difesa, ruolo tra i più in difficoltà in questa stagione e che quindi dovrebbe subire un grosso rinnovamento anche senza alcuna cessione importante, l’idea della dirigenza è quella di aggiungere un po’ di esperienza soprattutto a livello europeo. Il profilo identificato è quello di Davinson Sanchez, difensore centrale di ventotto anni che milita nel Galatasaray, in 27 partite ha realizzato 3 gol e 1 assist, buone cifre per uno del suo ruolo e sembra essere tornato ai livelli del suo periodo all’Ajax o al Tottenham, con cui aveva raggiunto la finale di Champions League.

Altra suggestione del calciomercato Milan arriva dalla Premier League e riguarda il reparto offensivo dove sembrerebbe esserci in uscita il brasiliano Richarlison, il ventisettenne non ha mai convinto con la maglia del Tottenham nonostante con la nazionale verdeoro sia stato il titolare e il goleador della squadra. In questa Premier League solo 13 partite con 4 gol e 1 assist e un posto da titolare messo in discussione in estate dall’acquisto a cifre elevatissime di Dominic Solanke, il brasiliano potrebbe essere il perfetto sostituto per Gimenez e non arriverebbe con la presunzione di giocare come titolare.