Calciomercato Milan News: anche Victor Munoz snobba i rossoneri

I rossoneri in questi ultimi giorni sono stati protagonisti di una grande figuraccia per quanto riguarda i trasferimenti in entrata, visto che si sono fatti soffiare all’ultimo dal Fenerbahce il terzino sinistro che avrebbe dovuto sostituire Theo Hernandez per colpa di un accordo mancante sulle commissioni per l’agente.

Il calciomercato Milan era riuscito a trovare un sostituto che però in poche ore ha deciso di accettare l’offerta per un’altra squadra lasciando ancora Tare a mani vuote e la squadra senza un giocatore che possa giocare in quella zona di campo.

Il giocatore in questione era Victor Munoz, terzino sinistro spagnolo classe 2003 del Real Madrid Castiglia che poteva arrivare a Milano in un affare come quello che ha portato in maglia rossonera Alex Jimenez, con un passaggio a titolo definitivo ma con una clausola di recompra in favore dei blancos.

Il ragazzo però alla fine ha deciso di rimanere in Spagna per la sua prima esperienza nel massimo campionato e di scegliere l’Osasuna che ha sborsato 5 milioni per il ragazzino della cantera lasciando però ai blancos la possibilità di poter riportare a casa il loro giocatore in caso di una buona stagione.

Tra i vari giocatori che il calciomercato Milan sta seguendo ci sono gli attaccanti e tra questi c’è un nuovo nome che viene accostato nelle ultime ore, quello di Tolu Arokodare, attaccante nigeriano di ventiquattro anni del Genk che quest’anno ha segnato 21 gol in 40 partite. Per le sue caratteristiche è un giocatore che più si avvicina al gioco di Allegri, fa infatti molto affidamento sulla forza fisica e sulla presenza aerea ma soprattutto riesce a liberare al massimo la sua forza partendo in contropiede a campo aperto avendo grandi falcate ma non uno scatto rapidissimo.

Nel frattempo i tifosi rossoneri aspettano la presentazione di Luka Modric che dovrebbe arrivare a giorni con il club e il calciatore che hanno già comunicato che il croato andrà a vestire la maglia numero 14, un ritorno per il giocatore ai tempi del Tottenham dove giocava con quel numero.

Oltre al croato si aspetta che per il calciomercato Milan riesca a sbloccarsi la situazione di Jashari che è ancora diviso tra la sua volontà di andare al Milan e la decisione del Club Brugge di non abbassare le sue richieste e soprattutto di rendere complicata la trattativa con i rossoneri dopo gli atteggiamenti avuti dai suoi dirigenti durante la trattativa di De Ketelaere.