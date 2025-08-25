Calciomercato Milan News: definitivamente sfumato Victor Boniface, i rossoneri possono puntare su Dusan Vlahovic ma adesso è dura.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: I PIANI DOPO BONIFACE

Il calciomercato Milan si trova nell’ancora scomoda situazione di dover trovare il suo attaccante: ad aggiungere pepe allo scenario di fine agosto si è messa anche la sconfitta interna contro la Cremonese, ma proprio in quelle ore i rossoneri hanno deciso di abbandonare definitivamente la pista Victor Boniface.

Il nigeriano, che evidentemente non ha superato le visite mediche, non l’ha presa benissimo: sui social ha lanciato messaggi inequivocabili sulla chiusura della trattativa, e si è presentato in una live indossando la maglia della Cremonese. Pazienza: quel che conta è che il Milan si trova ancora senza attaccante.

Con Boniface sperava di aver risolto il problema, adesso invece si deve affrettare: i nomi che ballano sul piatto sostanzialmente sono sempre quelli, profili di calciatori che anche altre società hanno messo nel mirino. Si va dal vecchio pallino Lois Openda a Nicolas Jackson, attenzione invece alla pista che porta ad Alexander Sorloth, scontento del minutaggio nell’Atletico Madrid.

Pista che però potrebbe essersi raffreddata: nel weekend il norvegese è partito titolare e ha anche segnato, non significa necessariamente che i malumori siano rientrati ma certamente che adesso la situazione potrebbe dilungarsi, e di tempo ce n’è appunto poco.

IL MILAN E IL NODO VLAHOVIC

A questo punto il calciomercato Milan potrebbe realmente andare all in su Dusan Vlahovic, il tanto chiacchierato serbo della Juventus, ma per lui vale un discorso simile a quello fatto per Sorloth: lui ha avuto una manciata di minuti a disposizione, sostituendo Jonathan David (in gol all’esordio), ma gli sono bastati per mettere il timbro sulla vittoria bianconera contro il Parma ed esultare a braccia larghe verso la curva, che tra l’altro lo aveva beccato (come già nelle amichevoli) nei minuti precedenti. Pace fatta? Chissà, certamente però Igor Tudor ha nuovamente speso belle parole per Vlahovic e ora la Juventus potrebbe trattenerlo.

Tra l’altro, sappiamo che in casa Milan lo scenario che riguarda il serbo è confuso: Vlahovic è un pallino di Massimiliano Allegri che tre anni fa lo aveva voluto alla Juventus, non di Igli Tare che è ancora parecchio perplesso sulle cifre dell’operazione e preferirebbe rivolgersi ad altri nomi. La sensazione è che una quadratura del cerchio sia parecchio difficile da trovare: Allegri giustamente ha voce in capitolo sulle scelte di calciomercato ma Tare è stato scelto per fare le valutazioni anche sul piano economico, i due eventualmente si devono mettere d’accordo e non è detto che sia l’allenatore livornese a spuntarla. In tutto questo siamo al 25 agosto e il Milan si trova ancora con il solo Santiago Gimenez in attacco, e tanti punti di domanda: serve dunque velocizzare in questi giorni, ma sarà tutt’altro che semplice.