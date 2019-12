CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si cerca Todibo ma è distanza col Barcellona per la formula

Affare caldissimo per il calciomercato del Milan nella prossima finestra di gennaio di contrattazione è certo quello che riguarda Jean Clair Todibo, giovane astro nascente del Barcellona. Il profilo è noto e pare che la dirigenza rossonera sia già sulle sue tracce da tempo: Todibo infatti è in cerca di un club che lo faccia giocare con costanza (cosa che i blaugrana certo non possono garantirgli) e il diavolo potrebbe fare al caso suo. Il difensore è disposto a lasciare il club spagnolo pure in tempi brevi e anche a titolo definitivo, ma secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan è più propenso ad accogliere il talento classe 1999 tramite la formula del prestito. Al momento anzi il Barcellona ha fissato a 20 milioni di euro il cartellino di Todibo e inoltre vorrebbe inserire il diritto di riacquisto nell’affare: la dirigenza rossonera di contro opterebbe per un prestito con obbligo di riscatto fissato a non più di 15 milioni di euro, con un opzione in caso di vendita. La distanza tra i due club è dunque consistente al momento e i prossimi giorni del calciomercato invernale saranno certo decisivi per la dirigenza dei rossoneri. In ogni caso il club del Diavolo deve fare attenzione: il profilo di Todibo è uno dei più ricercati al momento

