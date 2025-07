Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Visite mediche per Samuele (Ricci 3 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VISITE PER RICCI IN ATTESA DI JASHARI

Il calciomercato Milan sta per aggiungere in maniera ufficiale un nuovo tassello all’organico che verrà messo a disposizione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Nella giornata odierna Samuele Ricci, ormai ex centrocampista del Torino quasi a tutti gli effetti, svolgerà le visite mediche di rito presso la Clinica La Madonnina per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà ai rossoneri essendo giunto a Milano nella notte ed avendo espresso ai giornalisti presenti tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura.

L’acquisto del talento della Nazionale non è però l’ultimo se si prende in considerazione quel settore del campo per i lombardi, che aspettano pure di abbracciare Luka Modric a parametro zero una volta concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid. C’è infatti un altro giocatore su cui il Milan sta provando a mettere le mani, ovvero Ardon Jashari.

Ventiduenne svizzero, Jashari è un centrocampista di proprietà del Club Brugge, società belga che non vorrebbe privarsene a cuor leggero arrivando a chiedere addirittura 40 milioni per il suo cartellino. I nerazzurri sperano infatti di poter contare sull’interesse espresso dal Borussia Dortmund che ha parecchio denaro da reinvestire nonostante il calciatore desideri sposare la causa milanista.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il Bruges avrebbe convocato Jashari per l’inizio del ritiro pre-stagionale che comincerà sabato, un giorno prima rispetto al raduno del Milan, per poi cominciare a disputare le prime amichevoli già da domenica. Il classe 2002, per il quale i lombardi non vorrebbero andare oltre i 35 milioni di euro, si augura di non essere impiegato in campo dalla sua attuale squadra così da farsi trovare immediatamente pronto a raggiungere il Milan, evitando al tempo stesso eventuali infortuni che bloccherebbero il trasferimento.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’OBIETTIVO DAVANTI E’ RETEGUI

Il calciomercato Milan è orientato anche verso l’acquisto di un nuovo centravanti. Il direttore sportivo Tare aveva parlato nei giorni scorsi di trovare un nuovo calciatore da alternare al messicano Gimenez, arrivato a gennaio e dal quale ci si aspetta ancora molto dopo un breve exploit iniziale che non ha poi avuto un seguito vero e proprio. Stando alle indiscrezioni più recenti, l’obiettivo numero uno sarebbe stato individuato in Mateo Retegui dell’Atalanta.

Per il calciomercato Milan dopo i rumors riguardanti l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Juventus, così da ritrovare mister Allegri, e quelli concernenti un presunto scambio con Dovbyk della Roma, il Milan studia il piano per abbassare la richiesta da 50 milioni di euro, come minimo, effettuata dalla famiglia Percassi per il bomber della Nazionale italiana. La concorrenza dell’Al-Qadsiah, squadra degli Emirati Arabi, potrebbe essere imbattibile se non sarà lo stesso oriundo ad esprimere il desiderio di giocare con i rossoneri.