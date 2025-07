Calciomercato Milan News: Lucas Vazquez ha salutato ufficialmente il Real Madrid e potrebbe essere il profilo perfetto per i rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: UN BLANCO SEGUE MODRIC?

Forse questa notizia di calciomercato Milan si scrive da sola, per dirla così, ma che i rossoneri possano realmente puntare a Lucas Vazquez è davvero un’opzione: classico esempio di come ogni pezzo possa incastrarsi alla perfezione, andando a creare un’occasione per tutte le parti coinvolte nell’affare.

Già a fine maggio Lucas Vazquez, 34 anni compiuti da poco, aveva annunciato l’addio al Real Madrid, squadra in cui ha giocato dall’inizio della carriera (tranne una parentesi all’Espanyol): Xabi Alonso lo ha comunque portato al Mondiale per Club ma, una volta terminata la competizione con il netto ko in semifinale contro il Psg, la separazione è stata annunciata dallo stesso calciatore.

Dunque Lucas Vazquez è libero: quale migliore occasione per il calciomercato Milan? Gli ingredienti ci sono tutti: un calciatore che nel tempo ha saputo reinventarsi come terzino destro in emergenza, arrivando infine a stabilizzarsi in un ruolo nel quale i rossoneri stanno disperatamente cercando profili che possano coprire la fascia.

Un elemento di straordinaria esperienza, e non solo: un ex Real Madrid, che per dieci stagioni ha condiviso lo spogliatoio con Luka Modric vincendo tutto. Il centrocampista croato ha appena rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali come calciatore del Milan; riportavamo già come il suo arrivo in rossonero potrebbe creare qualche concatenazione di calciomercato, quella di Lucas Vazquez con la maglia rossonera sembra davvero scolpita ad arte per farla funzionare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: L’IPOTESI LUCAS VAZQUEZ

Più che un’ipotesi allora per il calciomercato Milan: Lucas Vazquez, tornato al Real Madrid dopo una stagione all’Espanyol, è nato come esterno alto in un 4-3-3 o 4-2-3-1 ma poi, vista la grande abbondanza nella zona offensiva, è stato impiegato come terzino destro per volere di Zinedine Zidane, e in quel ruolo è diventato fondamentale per le sorti e i grandi successi dei blancos, anche se ha avuto molta meno fortuna in nazionale visto che la Spagna lo ha fatto giocare soltanto nove volte, l’ultima delle quali ormai sette anni fa. Del Real Madrid invece Lucas Vazquez è diventato una leggenda: 23 titoli in bacheca, tra cui cinque Champions League. Lascia il Santiago Bernabeu con 277 presenze, di queste 77 sono arrivate nel principale torneo per club.

Non c’è dubbio alcuno che ci troviamo di fronte a un calciatore di straordinaria esperienza, che arriverebbe con solo qualche mese in più rispetto all’età che aveva Kyle Walker lo scorso gennaio ma probabilmente più integro fisicamente dell’inglese. Insomma, si tratterebbe di un colpo per il calciomercato Milan che metterebbe d’accordo tutte le parti, forse l’unico dubbio è legato proprio alla carta d’identità, perché d’accordo Modric ma i rossoneri non può permettersi di alzare troppo l’età media della rosa se vuole puntare sul progetto a lungo termine. Tuttavia per tanti fattori Lucas Vazquez sarebbe un terzino destro di lusso, capace anche di aumentare la leadership già portata in dote da Modric. Da vedere allora se questo affare si farà realmente, possiamo dire che i presupposti ci siano tutti.