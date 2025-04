CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ECCO LA CONTROPARTITA PER RICCI

Il calciomercato Milan potrebbe cambiare con la vittoria della Coppa Italia? Forse, più che altro per un dettaglio tutt’altro che secondario: con questo trofeo il Milan si qualificherebbe di diritto in Europa League, e dunque con una competizione in più (ma anche un tesoretto in arrivo) potrebbe modificare alcune delle sue strategie. Per esempio, presentare un’offerta congrua per Samuele Ricci: il regista del Torino, da tempo ormai nel mirino dei rossoneri, ha il contratto in scadenza nel 2028 ma sembrerebbe che Urbano Cairo gli abbia promesso di lasciarlo libero qualora dovesse arrivare una proposta concreta ed economicamente interessante.

Calciomercato Milan News/ Caccia al bomber: due top nel mirino!

Il Torino avrebbe fissato il prezzo intorno ai 30-35 milioni di euro, ma qui possono giocare le contropartite: il Milan potrebbe mettere sul piatto Yacine Adli o Tommaso Pobega, rispettivamente in prestito a Fiorentina e Bologna (per il secondo sarebbe un ritorno in granata) ma anche, e soprattutto, Filippo Terracciano che, acquistato a gennaio dal Verona, non è mai riuscito a trovare il giusto spazio e incidere nel Milan, che dunque lo potrebbe utilizzare come chiave per arrivare a Ricci. Naturalmente se il colpo andasse in porto bisognerebbe poi valutare il futuro di centrocampisti come Warren Bondo o Yunus Musah, ma intanto si proverà a chiudere per Ricci.

Calciomercato Milan News/ Un ex Inter a guidare la difesa, novità sul rinnovo di un big!

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALBERTO COSTA STUZZICA

C’è anche un altro dettaglio per quanto riguarda il calciomercato Milan: i rossoneri potrebbero addirittura bussare alla porta della Juventus, non per un big ma per un calciatore che in questo momento è assolutamente marginale nei piani bianconeri. Alberto Costa è stato il primo rinforzo del calciomercato invernale da parte di Cristiano Giuntoli: un arrivo a sorpresa alla Continassa, e infatti bisogna dire che il portoghese nei mesi che ha trascorso alla Juventus si è fatto notare davvero poco – ieri sera contro il Monza solo per un alterco con Andrea Carboni dopo un fallo duro – e il suo futuro è tutto da scrivere, ma verosimilmente sarà lontano dai colori bianconeri.

Calciomercato Milan News/ Allegri due richieste: le punte da Fiorentina e Liverpool!

Questo a meno che arrivi un allenatore che decida di puntare su di lui; intanto però ad Alberto Costa pensa il calciomercato Milan, che a destra ha già salutato Davide Calabria, dovrebbe separarsi anche da Emerson Royal (attualmente ai box per infortunio) e deve ancora capire cosa succederà con Kyle Walker, più che altro perché l’età avanza. Forse iniziare la stagione – soprattutto se ci sarà anche l’Europa League – con i soli Alex Jimenez e Alberto Costa sarebbe poco, ma il portoghese potrebbe essere un primo tassello con il quale cautelarsi per poi andare alla ricerca di un altro nome, magari più altisonante: staremo a vedere…