Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL SASSUOLO CI PROVA PR ADLI

In casa Milan si valuano non solo rinforzi ma anche qualche partenza per quegli elementi che non rientrano nei piani per la nuova stagione ormai in procinto di cominciare ufficialmente. Questa sera i lombardi affronteranno infatti il Bari nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 senza però aver completato l’organico.

I rossoneri desiderano trovare una nuova sistemazione a quei calciatori che pesano a bilancio per l’ingaggio percepito e che non verranno dunque utilizzati dal tecnico Massimiliano Allegri. In cima a questa lista figura il nome di Yacine Adli, il quale è stato spedito ad allenarsi con la formazione Futuro dopo esser tornato dal prestito alla Fiorentina.

Nonostante le buone prestazioni offerte in campo, Adli non ha avuto modo di rimanere coi viola come desiderava dato che i toscani hanno deciso di non riscattarlo. A Firenze il mediano non sembrava più destinato ad essere impiegato con continuità anche a fronte dell’arrivo in panchina di Stefano Pioli, in sostituzione del dimissionario Raffaele Palladino.

Stando a quanto rivelato dall’esperto Matteo Moretto, il Sassuolo starebbe trattando con il Milan per l’acquisto del francese. I neroverdi, neopromossi in Serie A dopo un solo anno trascorso in cadetteria, vorrebbero aggiudicarselo dopo non esser riusciti a mettere le mani su Kristjan Asllani dell’Inter. Adesso spetta allo stesso Adli accettare o meno di proseguire la carriera in Emilia-Romagna dopo aver già respinto il corteggiamento dello Spartak Mosca.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KRSTOVIC COSTA TROPPO

In attacco il Milan vorrebbe mettere le mani su un nuovo centravanti. I discorsi per Rasmus Hojlund sembrano procedere con il Manchester United, che lo ha tenuto fuori anche oggi dalla sfida d’esordio contro l’Arsenal in Premier League schierando al suo posto l’adattato Mason Mount. Pare invece che il direttore sportivo Tare stia depennando dall’elenco dei calciatori utili in questo senso il nome di un altro elemento molto chiacchierato in questa finestra di calciomercato estivo.

Il Milan avrebbe infatti rinunciato a perseguire la pista che avrebbe portato in Lombardia il montenegrino Nikola Krstovic, di proprietà del Lecce. A fare la differenza è stata la valutazione eseguita dai salentini per il cartellino dell’attaccante, ovvero non inferiore ai 30 milioni di euro. Accostato con insistenza pure alla Roma, Krstovic sarebe adesso finito nel mirino dell’Atalanta che lo vorrebbe per rimpiazzare Retegui, passato ai sauditi dell’Al-Qadsiah.