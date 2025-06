Tare lavora senza sosta al calciomercato Milan. Il club rossonero valuta alcuni giovani talenti in entrata ed anche in uscita.

Calciomercato Milan, due giocatori in uscita

Il calciomercato Milan ancora deve iniziare realmente e il neo direttore sportivo Igli Tare vuole prima sfoltire la rosa e poi affondare per diversi nomi, ovviamente in accordo con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il club rossonero non disputerà le coppe il prossimo anno e quindi serve prima cedere e solo poi si lavorerà davvero per rinforzare la rosa.

Dopo la cessione di Reijnders al Manchester City il Milan ha deciso che non riscatterà l’esterno figlio d’arte Riccardo Sottil, giocatore che tornerà alla Fiorentina. La squadra milanese poteva riscattarlo per 9 milioni ma alla fine il giocatore non resterà e verrà probabilmente utilizzato dal club viola in qualche altra interessante trattativa, su di lui si parla nello specifico di Torino.

Ma non finisce qui perchè il Milan necessita di piazzare centrocampisti in uscita e ci sono vari nomi che Tare vorrebbe utilizzare per monetizzare. Loftus Cheek potrebbe riabbracciare il suo ex tecnico Maurizio Sarri alla Lazio mentre c’è anche Ismael Bennacer, centrocampista algerino il cui futuro è quasi sicuramente lontano da Milano e la società – insieme a lui – valuta varie opzioni.

Calciomercato Milan, il club ha un sogno per la cabina di regia.

Il calciomercato Milan è legato alle uscite e Ismael Bennacer è uno dei nomi che potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Per lui possibile un ritorno a Marsiglia ma nelle ultime ore ha ripreso piede la suggestione che porta alla Fiorentina dove Bennacer ritroverebbe Stefano Pioli, l’allenatore con il quale ha vinto lo scudetto in maglia rossonera. E un altro nome intriga.

Secondo quanto riporta Transferfeed il Milan starebbe monitorando la situazione del centrocampista argentino Federico Redondo, figlio d’arte e figlio di Fernando, ex giocatore del Real Madrid e proprio del Milan e il giocatore sarebbe perfetto per le idee di Allegri e Tare oltre che per quelle della società rossonera.

Redondo Jr. gioca nell’Inter Miami ma sarebbe ben disposto verso un’esperienza in Europa e in un club di livello come il Milan. Di Federico si parla molto bene e il giocatore avrebbe quella tecnica necessaria che serve al club rossonero, che, ricordiamo, dopo il Mondiale per club avrà a disposizione anche Luka Modric, leggenda ormai quarantenne del Real Madrid.