CALCIOMERCATO MILAN NEWS, PRENDE CORPO L’IDEA MODRIC

Il calciomercato Milan è al centro delle notizie di giornata viste le tante indiscrezioni che lo riguardano. Il nome più caldo accostato ai rossoneri nelle ultime ore è quello di Luka Modric, centrocampista che sta per concludere il suo rapporto con il Real Madrid il prossimo 30 giugno 2025 dopo ben 13 anni vissuti con i Blancos. L’obiettivo del direttore sportivo Tare è di sistemare l’organico orssonero riuscendo magari a potenziarlo nell’ottica di consegnare al nuovo allenatore Massimilano Allegri una squadra in grado di competere ad altissimi livelli in campo Nazionale.

Calciomercato Milan News / Maignan verso l'addio, Tare pesca un super portiere in serie A!

Nonostante sia prossimo ai 40 anni, che compirà a inizio settembre, Modric è stato capace di fornire il suo apporto al club anche in questa stagione appena conclusa se si tengono conto dei quattro gol ed i nove assist forniti in ben cinquantasette presenze divise tra le varie competizioni disputate. Stando alla Gazzetta dello Sport, lo stesso Allegri avrebbe contattato Ancelotti per sapere di più in merito al trentanovenne che potrebbe percepire 3/3,5 milioni di euro per venire a giocare una stagione a Milano in maglia rossonera.

Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez accordo con l’Al Hilal, Tare punta Modric (3 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, VIA REIJNDERS CON MAIGNAN E THEO

L’eventuale arrivo di Modric sarebbe utile per il calciomercato Milan anche a causa della sempre più imminente partenza di Tijjani Reijnders in direzione Manchester City. I Citizens avrebbero infatti trovato l’accordo con i lombardi riguardo al trasferimento del centrocampista olandese per ben 70 milioni di euro, bonus inclusi, come spiegato dalla redazione di Sky Sport. Questa cifra sarà utile per coprire le spese ed operare ulteriormente sul mercato in entrata con qualche innesto ed il profilo più seguito pare essere quello di Samuele Ricci del Torino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Super colpo Modric dal Real Madrid e scambio assurdo col Barcellona!

Il ventiseienne non è l’unico che potrebbe presto lasciare Milanello. Pure i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez sembrano prossimi all’addio e per il primo si starebbero spalancando le porte del Mondiale per Club dato che il Chelsea vorrebbe tesserarlo per schierarlo già in questa competizione. L’esterno è invece accostato agli arabi dell’Al-Hilal, che sarà presto guidato dall’ormai ex tecnico interista Simone Inzaghi, oltre ad essere finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Una prima offerta dei Colchoneros comprendente il cartellino di Molina più soldi sarebbe in ogni caso già stata respinta al mittente dai dirigenti milanisti, che puntano più su un incasso importante.