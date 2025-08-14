Il calciomercato Milan vede che ormai ai rossoneri mancano solo pochi tasselli per completare la rosa a disposizione dell'allenatore Max Allegri

Calciomercato Milan, poche mosse per concludere il mercato

Mancano ormai pochi giorni al debutto stagionale con il Milan che affronterà il Bari in Coppa Italia. Il calciomercato Milan vede invece un lieve momento di riflessione con il club che lavora in vista della prossima stagione e lavora a più soluzioni, con Tare che punta di comune accordo con Massimiliano Allegri, la priorità è un attaccante.

Calciomercato Estero News/ Asta in Europa per Nkunku, una big europea pensa a Pio Esposito (14 Agosto 2025)

Serve un giocatore che possa alternarsi con Santiago Gimenez e sembra ormai fuori dai radar Dusan Vlahovic. L’attaccante percepisce un mega ingaggio e dovrebbe oltre che dimezzarlo per venire a Milano, ora la priorità è Rasmus Hojlund e le parti stanno ancora avendo contatti in queste ore, si lavora ormai senza sosta con il club che ha le idee chiare.

DIRETTA/ Fiorentina Japan University (risultato 1-1) video streaming: pareggia Tsuneto! (4 agosto 2025)

Il danese è l’obiettivo primario e si potrebbe chiudere nei prossimi giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto e le parti sono sempre più vicine ad un accordo, prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 45 ma allo stesso tempo i rossoneri valutano alternative e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nome nuovo (neanche tanto) dalla Premier League.

Calciomercato Milan, possibili nuove mosse in difesa

Oltre a Hojlund il calciomercato Milan potrebbe valutare la possibilità Nicolas Jackson, attaccante in uscita dal Chelsea e che può partire per circa 40 milioni di euro. Il club rossonero poi lavora in uscita e in attacco potrebbe ancora partire Noah Okafor, attaccante in uscita solo per una buona offerta dopo questo precampionato.

Calciomercato Inter News/ Bomba Kone, scippo alla Roma per dimenticare Lookman!

Sul giocatore c’è il Leeds che vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, nessun problema sulla richiesta da 18 milioni ma il Milan cede Noah solo a titolo definitivo. Situazione simile per Yunus Musah, profilo che piace molto ad Allegri ma sul quale continuano ad esserci le sirene di Premier e Napoli.

In particolare il Nottingham Forrest ha aumentato l’offerta a 32 milioni ma il Milan non vorrebbe cedere ancora e sacrificare un giocatore gradito al tecnico rossonero, le cose potrebbero cambiare in caso di offerta da 40 milioni di euro e la società sta facendo le sue valutazioni. Mercato in entrata e in uscita più calmo rispetto a qualche giorno fa.