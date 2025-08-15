Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Davanti piace Sørloth 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SORLOTH IN ALTERNATIVA A HOJLUND

Chiuso il tormentone Jashari, il Milan ne sta vivendo un altro in questa finestra di calciomercato estivo cercando un nuovo attaccante. I rossoneri, che pensavano di regalare Dusan Vlahovic a mister Massimiliano Allegri, hanno bisogno di un centravanti da alternare a Gimenez ed il profilo dello juventino non sembra essere azzeccato soprattutto sul piano economico.

Per questa ragione i lombardi hanno virato su Rasmus Hojlund, giocatore che potrebbe non trovare più molto spazio al Manchester United vista la scarsa considerazione mostrata nei suoi confronti dal tecnico Ruben Amorim. Il danese deve pure fare i conti con la concorrenza rappresentata dal nuovo arrivato Benjamin Sesko e, dopo esser stato accostato ai cugini dell’Inter, starebbe dialogando per il trasferimento a Milano.

L’ex atalantino, seguito pure dal Borussia Dortmund, ha comunque una valutazione abbastanza alta e sebbene lo United abbia aperto alla sua partenza bisogna ancora definire le cifre e stabilire la formula dell’operazione. Tutto ciò spinge il Milan a tenere gli occhi aperti valutando ulteriori opzioni e da qualche ora a questa parte sta emergendo il nome di un altro calciatore interessante in questo senso, ovvero Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid.

Il norvegese, legato ai Colchoneros sino a giugno del 2028, è una punta che sta esprimendo il meglio di sè essendo prossimo ai trent’anni, che compirà all’inizio di dicembre, dopo aver segnato la bellezza di ventiquattro reti, oltre ad aver firmato due assist, in cinquantatre presenze ottenute nell’ultima annata calcistica. Nonostante sia stimato da mister Simeone, Sorloth potrebbe lasciare i biancorossi dopo una sola stagione per poco più di 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE L’ACQUISTO DI ATHEKAME

Nel frattempo il Milan ha reso ufficiale l’acquisto di un altro calciatore dopo aver ceduto Filippo Terracciano alla Cremonese ed Emerson Royal al Flamengo. Nel comunicato pubblicato sul sito web del club lombardo si può infatti leggere che il Diavolo ha messo sotto contrato Zachary Athekame fino al 30 giugno del 2030 con un accordo quinquennale.

In arrivo dallo Young Boys, il terzino destro ha svolto le visite mediche nella giornata di ieri ed è stato acquistato a titolo definitivo per un’operazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Il ventenne, che aveva già cominciato la nuova stagione con i gialloneri, lascia il suo vecchio club dopo aver collezionato una rete e tre assist in quarantasette apparizioni complessive, otto delle quali in Champions League.