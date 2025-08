Il calciomercato Milan vede al momento i rossoneri in difficoltà nella campagna acquisti. Jashari e non solo appaiono al momento abbastanza distanti.

Calciomercato Milan news, Tare in difficoltà: la situazione

Il calciomercato Milan vede i rossoneri al lavoro su più tavoli ma in questo momento in difficoltà per quel che riguarda i rinforzi. La principale trattativa riguarda l’affare Jashari con il Club Brugge con il club belga e quello rossonero ormai fermi sulle proprie posizioni. Il giocatore non è stato convocato per il campionato ma al momento si fatica a trovare un accordo.

Il Bruges chiede circa 40 milioni totali per il giocatore, il Milan offre 33 più bonus e ritiene di aver fatto un’offerta congrua, cosi resta ancora distanza tra le parti. Se per Jashari resta comunque la fiducia del club rossonero diversa è la situazione per Doue, terzino dello Strasburgo e fratello minore della stella del Psg e qui l’affare è molto complicato.

Il club francese fa parte della proprietà Chelsea ed è molto ricco, cosi non ne vuole sapere di cedere a 30 milioni il giovane fratello d’arte e per questo al momento la trattativa sembra essere complicata con Tare che sta sondando il mercato a caccia di un terzino. Con gli addii di Walker ed Emerson Royal serve un terzino destro ed è una delle priorità del club.

Calciomercato Milan news, occhio alla situazione in attacco

Il calciomercato Milan vede alcuni movimenti anche per quel che riguarda l’attacco con il club rossonero che sta valutando la posizione di Noah Okafor, autore di 3 reti nelle ultime 2 amichevoli del club. Nelle ultime ore il Bologna ha presentato un’offerta con un prestito con diritto di riscatto alla società rossonera che ha lecitamente declinato.

Al momento lo svizzero si trova bene con la squadra di Allegri e potrebbe partire solo con un’offerta di circa 20 milioni di euro e a titolo definitivo altrimenti è probabile la permanenza. Il Milan ha Leao e Gimenez in rosa e valuta l’innesto di un altro attaccante e l’obiettivo numero uno è Dusan Vlahovic, giocatore in uscita dalla Juventus e i rossoneri potrebbero fare un assalto a fine mercato.

In difesa probabile la permanenza di Tomori e Thiaw e visto questa situazione difficilmente verranno fatti investimenti in questo ruolo, occhio poi alla situazione di Morata e il Milan attende novità tra Como e Galatasaray con i turchi che chiedono un accordo per lasciare andare via lo spagnolo, rossoneri in attesa.