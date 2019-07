Calciomercato Milan News / Stefano Borghi promuove Duarte ma… (ultime notizie)

Leo Duarte è in procinto di essere ufficializzato al Milan. Per i rossoneri, dunque, è in arrivo un rinforzo di calciomercato importante in difesa, con tanto di benedizione dal mondo dei social e dagli addetti ai lavori. Il telecronista Stefano Borghi, ad esempio, ne ha parlato benissimo sul proprio canale YouTube, esaltandone le caratteristiche: “Quella di Leo Duarte è un’operazione improvvisa – ha detto – chiusa per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Parliamo di un giocatore che va a completare il pacchetto difensivo del Milan. Si tratta di un prospetto giovane, sicuramente in crescita, che sta attraversando una fase di miglioramento”. E’ evidente che Borghi lo ritenga un profilo idoneo per le esigenze attuali del Milan: “In difesa si cercava un centrale combattivo, veloce, reattivo, in grado di agire sul centrodestra e solo in un secondo momento il Milan cercava un difensore di alto valore tecnico. Questo è il profilo di Duarte che non ha piedi dolcissimi ma ha velocità”. Tuttavia Borghi non fa mistero delle sue sensazioni sulla trattativa: “Per me Leo Duarte non era la prima scelta del Milan”.

Calciomercato Milan News, ancora tutto fermo per Correa

Mentre arrivano buone notizie sul fronte Rafael Leao, con il Milan che starebbe per chiudere con il Lille sulla base di una cifra vicina ai 40 milioni di euro, l’operazione Correa resta amaramente congelata. Le ultime notizie di calciomercato evidenziano le difficoltà del Milan ad arrivare a colui che per Giampaolo rappresenta una vera e propria prima scelta per l’attacco. Il giocatore dell’Atletico Madrid è il principale obiettivo offensivo della società rossonera ma con gli spagnoli la distanza sulla valutazione del cartellino resta troppo ampia. I madrileni, infatti, non vorrebbero scendere sotto i cinquanta milioni di euro per il giocatore, mentre il Milan non vuole e non può andare oltre i quarantacinque milioni. Una distanza evidente ma che comunque non appare incolmabile. Sta alle due società trovare un compromesso per chiudere…

