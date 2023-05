Calciomercato Milan News/ Stretta finale e attesa per Kamada, torna di moda Morata? (lunedì 29 maggio)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ATTESA PER KAMADA

È ormai definita la trattativa del calciomercato Milan che porterà Daichi Kamada a vestire la maglia rossonera. Ne stiamo parlando da giorni: il giapponese è stato individuato come primo rinforzo per il centrocampo, un calciatore esperto che l’anno scorso ha vinto l’Europa League e poi ha giocato i Mondiali con la sua nazionale, raggiungendo gli ottavi – in un girone che comprendeva Germania e Spagna. Kamada può giocare in mediana o più prevalentemente sulla trequarti, essendo centrocampista offensivo; lascerà l’Eintracht a parametro zero e le parti sono già al lavoro per definire l’accordo (che dovrebbe essere fatto) e soprattutto le visite mediche e la firma sul contratto.

Ci sono però delle date da rispettare: il Milan ha ottenuto la qualificazione alla Champions League ma deve chiudere il suo campionato contro il Verona, soprattutto l’Eintracht Francorte, il prossimo 3 giugno, giocherà la finale di Coppa di Germania contro il Lipsia e dunque la concentrazione di Kamada è interamente sulla possibilità di vincere l’ultimo trofeo con questo club. Dunque, dell’affare del calciomercato Milan che porterà il centrocampista giapponese alla corte rossonera si parlerà solo settimana prossima; poi, sarà lui il primo acquisto ufficiale per la stagione 2022-2023.

IL PUNTO SULL’ATTACCO

Altra questione che riguarda il calciomercato Milan è quella relativa all’attacco, e anche in questo caso è un discorso che era già stato approfondito. Con la qualificazione alla prossima Champions League c’è un tesoretto che, secondo le indiscrezioni, sarà utilizzato prevalentemente per rinforzare centrocampo e attacco; se in mediana Daichi Kamada è un affare ormai fatto, nel reparto offensivo girano tanti nomi e la società rossonera dovrà prendere una decisione. Il numero uno sulla lista di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere realmente Loïs Openda, ma il centravanti del Lens ha parecchi estimatori e dunque ci sarà una corte serrata per il suo cartellino; in alternativa dunque il calciomercato Milan valuta altri profili.

Piace sempre molto Gianluca Scamacca che potrebbe così tornare in Serie A dopo la sua stagione al West Ham, che peraltro si concluderà con la finale di Conference League contro la Fiorentina. Per quanto riguarda gli altri, parliamo di due attaccanti che hanno il vantaggio di conoscere a fondo il nostro campionato: Marko Arnautovic lascerà quasi certamente il Bologna dopo una stagione partita alla grande e conclusasi molto meno bene, Alvaro Morata era già nei pensieri del Milan e, dopo aver giocato in due diverse occasioni con la Juventus, potrebbe vestire il rossonero. Morata a dirla tutta risponde meno al progetto Maldini-Massara per carta d’identità, ma anche i rossoneri hanno bisogno di qualche veterano…











