Calciomercato Milan news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Lo svizzero Okafor piace al Besiktas (2 luglio 2025)

Il calciomercato Milan è alle prese con la costruzione del centrocampo per la prossima stagione, che comincerà venerdì. I rossoneri si raduneranno infatti già a partire dal 4 di luglio mettendosi agli ordini del tecnico Massimiliano Allegri, tornato con l’obiettivo di riportare la prima squadra ai vertici del calcio italiano così da poter anche nuovamente disputare le competizioni europee, a cui invece non prenderà parte nel 2025/2026.

L’arrivo di Luka Modric a parametro zero è ormai praticamente assodato sebbene il croato stia ancora disputando il Mondiale per Club con il Real Madrid ed i dirigenti milanisti sono alla ricerca di elementi che possano essere schierati al fianco del talento trentanovenne. Il profilo più caldo in questo senso è quello di Ardon Jashari, centrocampista di proprietà del Club Bruges.

Il giocatore avrebbe già scelto il Milan come prossima destinazione con buona pace del Borussia Dortmund, inseritosi vanamente nelle ultime ore. La richiesta dei belgi è sempre stata di 35 milioni di euro più cinque di bonus mentre le indiscrezioni più recenti raccontano di una nuova offerta milanista da 33 milioni più 5 di bonus per convincere i nerazzurri a lasciar andare l’elvetico.

Una volta concluso l’affare Jashari, i lombardi valuteranno se provare a chiudere pure per Javi Guerra, vista la valutazione da 25 milioni di euro effettuata dal Valencia per il cartellino del loro centrocampista. Il Bruges sembra però muoversi in questi giorni al fine di tutelarsi in caso di partenza effettiva di Jashari, come dimostrato dall’interesse per Aleksandar Stankovic dell’Inter. Il serbo nato a Milano potrebbe salutare in prestito i cugini per vivere un’altra avventura lontano da San Siro dopo la recente esperienza vissuta in Svizzera col Lucerna.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OKAFOR PIACE A DIVERSI CLUB

Nel frattempo il calciomercato Milan potrebbe anche concludere un’operazione in uscita se si parla del reparto offensivo. Il futuro di Noah Okafor pare infatti essere ancora lontano da San Siro e da Milanello dopo la fortunata parentesi vissuta in prestito nella seconda parte della scorsa stagione con il Napoli, culminata con la conquista dello Scudetto. I partenopei lo hanno però impiegato solamente in quattro occasioni e non hanno fatto nulla per trattenerlo, rispedendolo alla base.

Al momento il destino dello svizzero classe 2000 pare assumere tinte bianconere vista l’indiscrezione emersa nelle scorse ore, senza dimenticare la proposta del Flamengo già rispedita al mittente. Sulle tracce dell’ex Salisburgo e Basilea ci sarebbe infatti il Besiktas, che avrebbe presto contatto con gli agenti del calciatore per sondare i margini di un trasferimento nel campionato turco. Le Aquile si sono intanto aggiudicate anche un altro giocatore recentemente passato dal Milan, ovvero Tammy Abraham.