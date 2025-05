CALCIOMERCATO MILAN NEWS: MISSIONE FRENDRUP

Non è la prima volta che il calciomercato Milan viene accostato a Morten Frendrup: il nome del centrocampista danese, che lo scorso settembre ha anche esordito con la sua nazionale, gira da tempo nelle stanze rossonere ed è infatti stato individuato come elemento importante per dare solidità al centrocampo, soprattutto fornire un’alternativa di qualità a Youssouf Fofana che, certamente tra i più positivi in una stagione poco brillante per la squadra, si è spesso e volentieri trovato senza un vero ricambio, anche quando a gennaio Geoffrey Moncada ha provato a metterci una pezza con l’arrivo di Warren Bondo dal Monza. In mezzo serve qualcosa, e Frendrup sarebbe il nome giusto: dopo quattro stagioni al Genoa, di cui una in Serie B, il danese sembra pronto al salto di qualità e per 20 milioni di euro potrebbe essere portato a casa.

Per il calciomercato Milan però il problema è che dall’Inghilterra sono abbastanza certi che il Brentford sia nettamente in pole position per acquistarlo; d’altro canto le indiscrezioni che girano da queste parti dicono che Frendrup abbia espresso la sua preferenza per rimanere in Serie A e giocare con i colori rossoneri. Lunedì sera è in programma proprio Genoa Milan di campionato: potrebbe essere l’occasione per stringere il cerchio e provare a fare il passo decisivo anche con il Grifone ed eventualmente l’entourage del calciatore, che potrebbe fornire un upgrade al Diavolo per quello che fatto vedere fin qui.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MOSQUERA SBLOCCA UN ALTRO CENTRALE?

Anche per quanto riguarda la difesa il calciomercato Milan è attivo: nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come la società rossonera avesse messo gli occhi su Cristhian Mosquera, diventato un elemento importante nel Valencia, e proprio lui potrebbe definire il prossimo acquisto in maniera indiretta. Secondo il portale fichajes.net infatti Mosquera sarebbe finito nel mirino del Chelsea: i Blues, che con tutta probabilità torneranno in Champions League il prossimo anno, avrebbero pronti 25 milioni di euro per assicurarsi il giovane spagnolo. A questo punto il Milan vedrebbe sfumare un obiettivo, ma potrebbe approfittarne andando ad acquistare un calciatore del Chelsea.

Vale a dire, Benoit Badiashile: acquistato dai Blues per 38 milioni di euro nel gennaio di due anni fa, il franco-congolese ex Monaco non è mai stato un fattore: in questa stagione ha avuto campo e maglie da titolare soprattutto in Conference League, ma in Premier League ha giocato la miseria di cinque partite per 333 minuti totali, rimanendo fuori per oltre due mesi a causa di un infortunio e poi ritrovandosi in panchina a favore di Trevoh Chalobah e Levi Colwil, soprattutto. È quindi un calciatore che vuole riscattarsi, anche perché ha solo 24 anni: il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, difficile che il Chelsea alle condizioni attuali riesca a rientrare dell’investimento ma gli inglesi sanno bene che non venderlo quest’anno potrebbe complicare ulteriormente la situazione, dunque attenzione alle potenziali mosse del calciomercato Milan.