Calciomercato Milan News/ Summit con il Villarreal: non solo Chukwueze, c’è anche Danjuma (19 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DUE ESTERNI DALLA SPAGNA

È una giornata importante quella del calciomercato Milan, stando a quello che riporta repubblica.it: infatti, è previsto un summit con la dirigenza del Villarreal per parlare di due calciatori che militano nel Submarino Amarillo, e che potrebbero sbarcare a Milanello. Partiamo dal primo, che è Samuel Chukwueze e da tempo è accostato al Milan: mancino, gioca spesso a piede invertito perché viene impiegato sulla corsia destra. Rapido e capace di vedere la porta – ma non segna tanto – il Villarreal lo valuta 35 milioni di euro e l’incontro di oggi servirebbe proprio per abbassare il prezzo.

Dal punto di vista anagrafico, Chukwueze è un classe ’99: un anno meno di Christian Pulisic già sbarcato in rossonero, dunque l’idea è quella di proseguire nel progetto con calciatori che magari non possiamo più considerare giovani, ma che certamente possono avere un lungo periodo in squadra (almeno nelle idee). Il “problema”, se così vogliamo chiamarlo, è legato al fatto che Chukwueze sia un extracomunitario: soprattutto per 35 milioni, il calciomercato Milan dovrà pensarci bene prima di andare a coprire uno di questi slot che potrebbero essere destinati per altre operazioni, e forse anche per questo la società rossonera incontrerà il Villarreal per un altro profilo.

L’ALTERNATIVA A CHUKWUEZE

L’alternativa del calciomercato Milan a Samuel Chukwueze risponde oggi al nome di Arnaut Danjuma. Lui è un classe ’97, nigeriano come il compagno nel Villarreal ma naturalizzato olandese, dunque particolare non da poco. Altro vantaggio è il fatto che il Submarino Amarillo, stando a quanto si apprende, potrebbe accettare di cederlo in prestito con diritto di riscatto; ricordiamo che negli ultimi sei mesi Danjuma è stato in prestito al Tottenham, ma gli Spurs erano in caduta libera e il rendimento dell’esterno (che gioca soprattutto a sinistra) non è stato dei migliori. Di lui ci si ricorda soprattutto per i 6 gol segnati nella Champions League 2021-2022, quella in cui il Villarreal ha fatto fuori Juventus e Bayern arrivando in semifinale: poi, il suo rendimento non è stato straordinario.

Il Milan ci pensa, e anche concretamente vista la formula con cui potrebbe arrivare in rossonero: certamente un profilo come Danjuma sarebbe molto utile come backup di Rafael Leao, ma il calciatore potrebbe non accettare il ruolo di alternativa a uno dei leader tecnici della squadra e poi, bisogna dirlo, numericamente gli esterni alti inizierebbero a essere tanti se consideriamo che Christian Pulisic è già stato acquistato e presto potrebbe arrivare anche Chukwueze. I due calciatori del Villarreal sono assolutamente compatibili, ma forse in questo momento il calciomercato Milan deve scegliere tra essi.











