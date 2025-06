CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ALLEGRI SI OPPONE ALLO SCAMBIO LEAO-DE JONG COL BARCELLONA

Tare e Allegri stanno lavorando insieme, a stretto contatto per calciomercato Milan. Sarà una mezza rivoluzione milanista, quest’estate. E non per necessità di cassa o per paletti Uefa quanto per aggiustare una macchina che lo scorso campionato ha avuto diversi problemi nel proprio motore. Il ds e il nuovo allenatore sono persone esperte ed ex calciatori, ritengono di aver individuato i punti su cui intervenire.

Innanzitutto, riguardo alle agli ultimi rumors sul calciomercato Milan pare pacifico che l’olandese Reijnders andrà alla corte di Guardiola per ben 75 milioni, con una plusvalenza che sistemerà di gran lunga il deficit di 25 milioni dell’ultimo bilancio. A lasciare il Milan molto probabilmente sarà anche Theo Hernandez, che ha delle offerte stellari dall’Arabia.

Per lui il discorso non è tecnico e nemmeno di soldi: il giocatore francese nell’ultimo anno e mezzo si è mostrato molto insofferente, si è sentito mal tollerato e spesso additato come la causa dei malanni rossoneri.

Theo assicura sulla sua buona fede e parla i una annata storta come quella di tutta la squadra. Però i dirigenti rossoneri da lui si aspettano che possa trascinare il gruppo anche fuori dalle situazioni di difficoltà cosa che non si è mai verificata. Motivo per cui le voci del calciomercato Milan su una sua cessione sono vere e potrebbero far contenti tutti.

Un calciatore che invece tutti davano per partente, Leao, dovrebbe invece rimanere a Milano, Per volere dello stesso Allegri che vuole rilanciarlo e perché anche il portoghese vuole continuare la sua avventura al Milan e dimostrare di essere un campione. Per questo motivo è morta quasi subito l’idea di uno scambio folle col Barcellona tra Leao e De Jong. Prima ancora di valutare i possibili vantaggi per il calciomercato Milan c’è stato un secco stop di Allegri che ha spento sul nascere ogni trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ASSALTO A MODRIC!

Ovviamente il calciomercato Milan in entrata sarà molto ricco sia di operazioni che di soldi investiti. Tare vuole presentarsi in grande a San Siro e ha messo nel mirino un colpo a parametro zero dal Real Madrid. Si tratta di Luka Modric, un grandissimo campione, di una certa età, è vero ma che con gli stimoli giusti può ancora regalare spettacolo ai palati fini dei tifosi milanisti.

Un campione assoluto che non si discute in nessun modo. Allegri ha dato ovviamente il suo benestare a questa operazione di calciomercato. Modric si è detto lusingato della corte del Milan e ha avuto ampie rassicurazioni anche da parte di Carletto Ancelotti. Ora si tratterà di vagliare tutte le offerte ricevute e di decidere insieme alla famiglia. Non c’è in ballo solo il progetto tecnico ma anche di vita.