Il calciomercato Milan sta trattando con l'Arabia Saudita per la cessione di Ismael Bennacer. Emerson Royal torna in Brasile

Calciomercato Milan News: Emerson Royal resta rossonero grazie al Flamengo

In questi giorni la dirigenza dei rossoneri sembrerebbe essere riuscita a sbloccare alcune situazioni in uscita che permetteranno alla squadra di liberarsi di alcuni giocatori che non rientrano più nei piani di tecnico e società e che hanno un peso importante sulle casse della società per l’ingaggio o la spesa fatta per acquistarlo.

Il calciomercato Milan riuscirà a portare a casa una cifra complessivamente importante che permetterà ad Igli Tare di andare a concludere alcune operazioni in entrata fondamentali per completare la rosa di Massimiliano Allegri e riempire alcuni ruoli scoperti.

Una delle situazioni che si è sbloccata negli ultimi giorni è quella di Emerson Royal che lascerà il Milan a titolo definitivo ma non per andare al Besiktas, come era stato concordato, ma bensì andando a vestire una squadra altrettanto blasonata e con colori uguali a quelli del diavolo, il Flamengo.

I brasiliani si sono inseriti rapidamente trovando l’accordo per la cessione a titolo definitivo per 8 milioni, cifra inferiore rispetto a quella concordata con i turchi, il giocatore ha dato immediatamente il suo ok all’operazione che ora libera la cessione di Wesley.

Calciomercato Milan News: Ismael Bennacer accetta l’Arabia Saudita

L’altra importante cessione che il calciomercato Milan dovrebbe concludere è quella di Ismael Bennacer che per la grande concorrenza nel suo ruolo difficilmente troverà spazio con Allegri, come è stato anche lo scorso anno quando ha passato l’anno in prestito all’Olympique de Marseille con cui ha giocato solo 12 partite.

Il centrocampista algerino potrebbe realizzare il suo sogno, espresso più volte la scorsa estate, di andare a fare un’esperienza in Arabia Saudita, in particolare all’Al Ittihad, squadra campione in carica, che ha avviato i contatti con il Milan.

Negli ultimi giorni poi si è parlato anche di un’altra possibile cessione che se non fosse per l’importanza della plusvalenza nel bilancio la dirigenza rossonera non vorrebbe fare, quella di un giovane cresciuto nella Primavera del Milan e passato anche per il Milan Futuro e di cui si parla molto bene in prospettiva.

Si tratta di Lorenzo Torriani, portiere classe 2005 che è sceso in campo nell’amichevole contro l’Arsenal dove è stato protagonista di alcune grandi parate, su di lui c’è l’Olympique Lyonnais, squadra che con i giovani talenti ha sempre avuto affinità, e che sembrerebbe essere disposta a spendere fino a 5 milioni.