Il calciomercato Milan vede i rossoneri attivi sia in entrata che in uscita e Tare sta lavorando per accumulare un grosso tesoretto sul mercato.

Calciomercato Milan news, si lavora in uscita

Il neo Ds rossonero Igli Tare sta lavorando per piazzare diversi esuberi in uscita e il calciomercato Milan è vicino ad una svolta da questo punto di vista. L’ex Lazio è molto abile per le cessioni, e nelle ultime ore sta provando a piazzare una duplice cessione da quasi 70 milioni, un addio a sorpresa relativo ai giocatori Musah e Thiaw.

Calciomercato Milan News/ Hojlund non esclude Vlahovic: doppio colpo di fuoco per i rossoneri (8 agosto 2025)

Il centrocampista americano piace sia al Napoli che al Nottingham Forrest ed i due club stanno duellando per rinforzare la rosa, pronti a suon di milioni. Gli inglesi sono pronti ad offrire 30 milioni di euro ma secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà il Napoli sarebbe pronto al rilancio, sfruttando anche gli introiti della cessione di Raspadori.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Jashari, un danese sale in pole position per l'attacco (7 agosto 2025)

Non solo perchè oltre a questi due il Milan sta valutando anche altri profili in uscita, non per forza cedibili ma giocatori che possono partire per una grossa offerta. Il belga Saelemaekers ad esempio è finito nel mirino dell’Aston Villa di Unai Emery e per una buona offerta può davvero partire, il Milan lo valuta circa 30 milioni di euro ed il club belga riflette sulla possibilità di presentare un’offerta.

Calciomercato Milan news, la priorità resta una punta

Il calciomercato Milan è vicino ad una svolta ed oltre alle cessioni il club valuta l’innesto di una punta, serve un giocatore che possa alternarsi con Santiago Gimenez. Nelle ultime ore ha preso piede l’opzione che porta a Rasmus Hojlund, il danese può arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto a 45 milioni ed il Milan ci pensa seriamente.

Calciomercato Milan News / Vlahovic può arrivare con lo scambio, Athekame ad un passo (7 Agosto 2025)

Sembra allontanarsi invece la pista che porta a Vlahovic, sia il giocatore che il club hanno alte richieste e quindi l’affare appare al momento piuttosto complicato. Occhio intanto anche a Noah Okafor, l’attaccante svizzero può partire e su di lui c’è il Besiktas. Il giocatore partirà solo a titolo definitivo, no a situazioni con prestiti in diritto di riscatto.

Ore decisive anche per Athekame, difensore dello Young Boys e profilo scelto per la fascia destra. Il club svizzero ha alzato la posta ma c’è la sensazione che dovrebbe chiudersi il prima possibile, l’affare dovrebbe andare in porto e c’è grande ottimismo su questo acquisto. Milan attivissimo sia in entrata che in uscita.