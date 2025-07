Calciomercato Milan News: i rossoneri vogliono cercare di cedere tutti gli esuberi prima di gettarsi a capofitto con i nuovi acquisti (20 luglio 2025)

CALCIOMERCATO MILAN, POBEGA TORNA AL BOLOGNA

Il calciomercato Milan farà presto piazza pulita. Le cessioni di Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Ah Hilal sono state pesanti da digerire per i rossoneri, ma avranno compagnia sotto la voce “cessioni“.

Ad esempio Tommaso Pobega è pronto a tornare a Bologna, questa volta a titolo definitivo. Dopo li prestito della passata stagione, i felsinei sono riusciti addirittura ad abbassare il riscatto: dai 13 milioni pattuiti agli 8 sempre più probabili con l’ex Spezia e Torino che riabbraccerebbe dunque ancora una volta Vincenzo Italiano.

Svolta ancora meno attesa per Vasquez: il portiere che ha passato l’ultima annata all’Empoli non è stato riscattato dopo la retrocessione e i rossoneri non sembrano interessati a mantenerlo in rosa. Dunque salgono le quotazioni per la risoluzione del contratto.

CALCIOMERCATO MILAN, EMERSON ROYAL IN SPAGNA

Il calciomercato Milan è pronto a salutare anche Yacine Adli. Il francese ha raccolto 39 presenze in rossonero con 1 gol e 2 assist prima di passare alla Fiorentina. In Viola ha disputato 35 partite migliroando i suoi numeri con 5 centri e 7 passaggi vincenti.

Tornando a Milanello, Adli è pronto a salutare di nuovo il capoluogo lombardo, ma questa volta definitivamente. L’ex Bordeaux era finito nel mirino del Torino, anche se la squadra maggiormente interessata è il Como.

Infine il capitolo Emerson Royal: l’esterno difensivo non si è ancora allenato con i propri compagni sotto la guida di Massimiliano Allegri per infortunio e la sua situazione fisica lo ha di fatto estromesso dalla tournée. Il motivo è anche di mercato poiché interessa al Betis Siviglia.