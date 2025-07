Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Emerson Royal è del Flamengo 27 luglio 2025

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE PAROLE DI TARE SU JASHARI

Il tormentone di calciomercato relativo all’acquisto di Ardon Jashari continua a tenere banco per il Milan. I lombardi stanno ormai trattando con il Club Brugge da alcune settimane ma non hanno ancora raggiunto l’intesa per il trasferimento del calciatore, il quale avrebbe invece già trovato l’accordo per firmare il nuovo contratto con gli italiani.

Legato ai nerazzurri fino a giugno del 2029, Jashari avrebbe dunque scelto il Milan come prossima squadra per cui giocare. Lo svizzero avrebbe dunque scartato l’opzione rappresentata dal Borussia Dortmund, preferendo gli italiani ai tedeschi nonostante l’interesse espresso dai gialloneri nei suoi confronti il mese scorso. Lo stesso Jashari starebbe aspettando di andar via senza essere impiegato dai belgi negli impegni affrontati in questi giorni.

La trattativa non è in ogni caso ancora giunta alle sue battute finali. Al fine di far un po’ di chiarezza su questa situazione, il direttore sportivo Igli Tare ha parlato alla Gazzetta dello Sport spiegando la posizione del Milan. Il dirigente albanese ha infatti rivelato di aver presentato nelle ultime ore una nuova offerta al Bruges oltre la quale i verticiri non sarebbero disposti ad andare.

La nuova proposta del Milan dovrebbe dunque essere superiore rispetto ai 32 milioni di euro più bonus di cui si è parlato in settimana. La valutazione e di conseguenza la richiesta per il cartellino di Jashari è sempre stata non inferiore ai 40 milioni di euro ed il Club Brugge si rivela anche in questo caso essere una società che non ha bisogno di svendere i suoi calciatori, proprio come era accaduto in occasione dell’acquisto di Charles De Ketelaere.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, UFFICIALE EMERSON ROYAL AL FLAMENGO

Intanto il calciomercato Milan si rivela dedito anche ai movimenti in uscita pure in questi giorni di fine luglio. I rossoneri hanno infatti completato la cessione al Flamengo di Emerson Royal, sebbene fosse arrivato dal Tottenham Hotspur soltanto ad agosto dello scorso anno. Il brasiliano torna così in Patria dopo meno di un anno vissuto nel capoluogo lombardo ed a fronte di 26 presenze totali distribuite fra le varie competizioni, senza però dimenticare la Supercoppa Italiana vinta a gennaio, il primo trofeo da lui conquistato in carriera.

Individuato dal Mengao per sostituire Wesley, che sta firmando invece con la Roma, Emerson Royal porta nelle casse milaniste una cifra che si aggira intorno ai 9/10 milioni di euro avendo firmato un nuovo contratto valido fino al 31 dicembre 2028. Finito anche nel mirino del Besiktas, il ventiseienne ha preferito andare a giocare nuovamente nel suo Paese dove ha già vestito le maglie bianconere del Ponte Preta e dell’Atletico Mineiro.