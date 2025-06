Calciomercato Milan news: Jashari piace a Tare, Vlahovic ha costi proibitivi e al momento resta un sogno di inizio estate...

Calciomercato Milan news, spunta l’idea di Ardon Jashari del Bruges: gradimento totale da parte del calciatore

Ardon Jashari scalda il calciomercato in entrata del Milan, con Igli Tare al lavoro per potenziare il centrocampo rossonero dopo l’addio di Reijnders e la possibile partenza di Musah verso Napoli. Lo svizzero classe 2002 piace parecchio alla dirigenza milanista e il feeling è ricambiato dal centrocampista del Bruges che ha già calcato il terreno di San Siro, proprio contro il Milan. “Il mio sogno si sta avverando”, aveva dichiarato prima della partita contro il Diavolo nelle coppe.

Ad una testata giornalista belga aveva spiegato dove nasceva la sua ammirazione per il Milan e i suoi tifosi, frutto di una sfida di Champions tra i rossoneri e il Barcellona nel 2011-2012. “Vidi un muro nero impressionante, la Curva Sud del grande AC Milan. Ero così orgoglioso di essere lì, pensavo a mia madre, alla mia famiglia…”, le parole stracolme di passione di Ardon Jashari. Adesso il sogno può concretizzarsi ulteriormente, se l’idea di mercato Tare dovesse andare in porto.

Calciomercato Milan news: per Vlahovic il nodo è l’ingaggio ma…

Tra le altre idee di calciomercato in entrata resta quella suggestiva legata a Vlahovic. Il suo nome è appunto una suggestione perché come ha sottolineato nelle scorse ore Il Giornale, i costi per arrivare al calciatore sono proibitivi. Ad ogni modo il giocatore sembra destinato a lasciare la Juventus nel corso dell’estate, anche se ancora resta enigmatica la sua destinazione.

Il Milan resta alla finestra, ma non può fare molto a fronte di un guadagno monstre, pari a dodici milioni di euro a stagione per il calciatore. Tutto o quasi dipende dallo stesso Vlahovic, che potrebbe diventare appetibile e alla portata del Milan solo e soltanto se entrasse nell’ottica dell’idea di ridursi l’ingaggio. Un’opzione che legittimamente non sembra considerare al momento…

