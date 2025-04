Calciomercato Milan News: Mario Gila il nuovo pilastro della difesa

Nonostante la questione del direttore sportivo sia ancora da definire e andrà poi a definire il calciomercato Milan, le voci che vedono un grosso salto in avanti di Igli Tare hanno portato anche quelle di un interesse dei rossoneri per alcuni giocatori biancocelesti che il direttore sportivo albanese ha portato a Roma quando era al servizio di Claudio Lotito. Questi tre giocatori andrebbero a rinforzare alcune zone di campo viste molto in difficoltà in questa annata dove però tutta la squadra è sembrata incapace di avere una continuità di prestazioni per problemi nella guida tecnica e nella serenità dell’ambiente.

Il primo nome del calciomercato Milan è quello di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000 a cui verrebbero affidate le chiavi del reparto difensivo del Milan per la sua dote nelle letture difensive a cui abbina un’ottima capacità di impostazione del gioco dal basso, che manca un po’ nei difensori rossoneri, che comunque quest’anno non hanno dato nessuna sicurezza e che infatti sono stati messi in dubbio. La richiesta della Lazio è di 40 milioni anche perché lo spagnolo sembra interessare a diversi club in Italia, l’Inter su tutti, ma anche in Spagna o in Inghilterra potendo quindi scatenare un’asta.

Calciomercato Milan News: Mateo Guendouzi e Taty Castellanos gli altri obiettivi biancocelesti

Il secondo ruolo che il calciomercato Milan andrebbe a coprire è il centrocampo cercando di strappare ai biancocelesti Mateo Guendouzi che dopo una prima stagione altalenante, prima metà di campionato opaca e seconda in crescita, sotto la guida di Marco Baroni sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Le caratteristiche del francese mancano nella rosa del Milan in quanto Fofana non ha l’esplosività e la velocità dell’ex Olympique de Marseille e Musah o Bondo non hanno la sua qualità, il prezzo si aggira intorno ai 30 milioni e difficilmente la Lazio accetterà meno.

L’ultimo nome del calciomercato Milan è quello di Taty Castellanos, attaccante argentino che la Lazio pagò 15 milioni dal New York City due anni fa e che nonostante una buona stagione deve ancora trovare la sua consacrazione nel campionato italiano, quest’anno complici i tanti infortuni ha giocato 31 partite e realizzato 12 gol e 8 assist in tutte le competizioni, poco per essere l’attaccante titolare. Può sembrare strano l’interesse del Milan sull’argentino avendo già in rosa Santiago Gimenez che sarà senza dubbio il titolare, l’addio di Abraham però è sicuro e quindi ai rossoneri servirà un sostituto del messicano che possa essere dello stesso livello.