Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Le parole del ds dei rossoneri (25 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DAVANTI CON GIMENEZ, PULISIC E NON SOLO

Il calciomercato Milan sembra prendere sempre di più forma anche dopo le parole del direttore sportivo Igli Tare pronunciate in conferenza stampa. Tesserato per rilanciare al meglio i rossoneri, che non disputeranno le coppe europee nella prossima stagione, il dirigente albanese, a lungo collaboratore di Claudio Lotito alla Lazio in precedenza, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi argomenti.

A cominciare dall’attacco, Tare ha blindato Rafael Leao sottolineandone l’importanza per il progetto milanista in quanto “campione vero” a suo giudizio e non ha poi certo negato la necessità di trovare un altro centravanti da alternare a Gimenez, pure lui riconfermatissimo. Non è dunque detto che il Milan punti forte su profili come quello di Dusan Vlahovic della Juventus e Moise Kean della Fiorentina, ovvero di giocatori che puntano a giocare da titolare l’intera stagione.

Più probabile che i dirigenti milanisti si concentrino su un calciatore di ottimo livello che sappia stare al suo posto ed è quindi possibile che si punti su un attaccante come Olivier Giroud, oggi al Los Angeles FC e citato come esempio dallo stesso Tare. Sempre in ottica offensiva, sembra essere più vicino il rinnovo di Christian Pulisic, in scadenza comunque nel giugno del 2027. Anche per lo statunitense Tare ha speso parole positive, ritenendolo fondamentale per la nuova annata.

Il reparto maggiormente rivisto dal Milan pensando al prossimo futuro sarà però il centrocampo, dove si attende l’arrivo di Luka Modric a parametro zero dopo il Mondiale per Club 2025. Il ds ha parlato di mancanza di leadership come problema principale da risolvere nello spogliatoio milanista, aspetto questo che il croato potrà agevolmente sistemare. Intanto non si arrestano le trattative per aggiungere elementi di livello nel mezzo e per questo si continua a lavorare per gente come Xhaka o Ricci.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAIGNAN RESTA E THEO PARTE

Il calciomercato Milan non può certo vivere però solo di movimenti in entrata. In partenza da Milanello c’è infatti Theo Hernandez, prossimo a trasferirsi per giocare in Arabia Saudita con l’Al-Hilal allenato dall’ex interista Simone Inzaghi. Lo stesso Tare in conferenza stampa ha sottolineato come il francese avesse voglia di vivere nuove esperienze, al contrario di quello che vuole invece un connazionale del terzino classe 1997.

Il dirigente ha confermato appunto che Mike Maignan rimarrà al Milan come portiere titolare anche nella prossima stagione. Salvo nuove proposte che devono ancora pervenire presso la sede dei lombardi, l’estremo difensore francese non lascerà il capoluogo lombardo per accettare il corteggiamento del Chelsea, che aveva provato a sondare il terreno per aggiudicarselo già prima dell’inizio del Mondiale per Club che gli inglesi stanno disputando.