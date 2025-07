CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SUGLI ESTERNI NON SI DECOLLA

Se il calciomercato Milan si è messo in evidenza piazzando subito qualche ottimo colpo, da Luka Modric – domani le visite mediche – a Samuele Ricci passando per il sempre più probabile Ardon Jashari, bisogna registrare come Igli Tare stia invece faticando a trovare qualche innesto di qualità sulle corsie laterali.

Qui il nervo è scoperto: l’addio di Theo Hernandez è stato amaro da digerire (al netto di come è finita la storia), ma rappresentano il passato anche nomi come Alessandro Florenzi e Kyle Walker, dunque adesso i rossoneri devono fare un bello sforzo per dare a Massimiliano Allegri i terzini giusti.

Tare ha già dovuto vivere la beffa Archie Brown, che sembrava destinato al Milan ma ha improvvisamente scelto il Fenerbahçe da cui è già stato presentato; nei giorni scorsi poi abbiamo fatto un altro nome per la fascia rossonera, vale a dire quello di Guéla Doué che è il fratello del più famoso Désiré.

L’operazione però è tutt’altro che semplice, anzi per il momento è bloccata dalla distanza tra le parti: lo Strasburgo chiede non meno di 25 milioni di euro per chiudere, la proposta del calciomercato Milan è arrivata a 18 e ancora non basta per portare a casa il calciatore, dunque si continua con l’incertezza in questa zona del campo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TANTI NOMI, POCHE CERTEZZE

Ovviamente il calciomercato Milan studia delle alternative nel ruolo di terzino, ma possiamo dire che i nomi che sono emersi fino a questo momento non scaldano più di tanto i tifosi, detto che non è questo il principale discrimine nell’operare su un profilo bisogna anche tenerne conto. Per esempio sono emersi Marc Pubill e Javi Galan: il primo impegnato nell’Almeria, il secondo tornato all’Atletico Madrid e che già aveva fatto bene con il Celta Vigo. Qui però ci sono due problemi opposti: se Pubill è un classe 2004 e dunque forse ancora acerbo, Javi Galan deve compiere 31 anni il prossimo novembre.

Cosa che lo renderebbe poco futuribile, e il Milan in qualche modo ha anche il compito di costruire una squadra che possa durare nel tempo; forse l’elemento che potrebbe fare al caso di Allegri è Fabiano Parisi, che ha fatto benissimo con Avellino ed Empoli prima di arrivare alla Fiorentina, dove però era atteso a un salto di qualità che ha dirla tutta non ha pienamente operato, tanto che la scorsa estate i viola hanno deciso di puntare su Robin Gosens che ha “fagocitato” lo spazio a sinistra, togliendo minuti all’irpino che a volte è stato dirottato sulla corsia destra. Una duttilità che potrebbe piacere ad Allegri, ma la sensazione è che il calciomercato Milan cerchi altro.