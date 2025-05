CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SARA’ ALLEGRI IL NUOVO ALLENATORE?

Dopo il fallimento di questa stagione, culminato con il deludente nono posto in campionato, Milan si prepara a una nuova rivoluzione tecnica e dirigenziale. Ai piani alti di Casa Milan è già arrivato Igli Tare, un uomo forte al comando delle questioni sportive che accentrerà su di sè i poteri che prima erano nelle mani di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Il primo nodo da sciogliere è quello che riguarda la panchina, Conceicao con ogni probabilità non verrà riconfermato, e il nome che sta tornando con insistenza sul tavolo della dirigenza rossonera è quello di Massimiliano Allegri.

Dopo l’addio alla Juventus e una breve pausa, il tecnico livornese è di nuovo al centro delle attenzioni del club con cui vinse lo Scudetto nella stagione 2010-11. A far muovere le acque del Calciomercato Milan è stata anche la recente conferma di Vincenzo Italiano al Bologna, con il prolungamento di contratto fino al 2028, che ha costretto la dirigenza a cambiare obiettivo per la panchina. Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello i contatti fra la dirigenza rossonera e l’entourage del tecnico livornese sarebbero iniziati nella giornata di ieri, per poi proseguire questa mattina. C’è la volontà chiara di costruire un progetto ambizioso, e Allegri rappresenta una figura solida, conosciuta dall’ambiente e in grado di affrontare le pressioni di una piazza esigente. Il Milan vuole chiudere l’operazione in tempi rapidi, anche per iniziare a lavorare sul mercato in entrata con una guida tecnica già definita.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LA CONCORRENZA DEL NAPOLI

Tuttavia, l’operazione per il Calciomercato Milan non è priva di ostacoli. Uno su tutti: la possibile chiamata del Napoli. Allegri, infatti, resta legato all’eventuale decisione di Antonio Conte, ancora incerta, e nel caso in cui il tecnico salentino decidesse di lasciare Napoli, l’ex Juve potrebbe essere contattato dal club di De Laurentiis, con il quale esisterebbe già un’intesa di massima. Per questo motivo, il Milan è in pressing e Tare ha accelerato i tempi nel tentativo di battere la concorrenza.

Ironia della sorte, le strade fra Tare e Allegri furono già ad un passo dall’incrociarsi nell’estate del 2014, quando Allegri era libero e a un passo dal firmare per la Lazio. “Secondo me è il miglior allenatore italiano” aveva dichiarato il dirigente albanese. Si concluse tutto con un nulla di fatto che portò poi Allegri sulla panchina della Juventus e su quella della Lazio un altro beniamino di San Siro: Stefano Pioli. Chissà se, più di dieci anni dopo, la trattativa, questa volta per il Calciomercato Milan, potrà finalmente sbocciare…

