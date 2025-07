Il calciomercato Milan deve trovare un terzino destro tra i nomi sputano Jon Aramburu, Zakaria El Ouahdi e Jackson Tchatchoua

Calciomercato Milan News: Zakaria El Ouahdi altro talento dal Belgio

Il calciomercato Milan nelle scorse settimane ha chiuso l’acquisto del terzino sinistro in sostituzione di Theo Hernandez, e ora può occupare tutte le sue forze per cercare il giocatore giusto che possa fare da titolare sulla fascia opposta dove in questo momento non c’è alcun giocatore.

Igli Tare può occuparsi solo di questa trattativa anche perché le altre stanno riscontrando diverse difficoltà, in particolare quella di Jashari visto che il Club Brugge ha rifiutato l’ennesima offerta da 35 milioni più bonus per lo svizzero e non ha intenzione di trattare più con i rossoneri.

Per la fascia destra i nomi sono molti e ogni giorno qualcuno di nuovo si aggiunge alla lista, uno degli ultimi giocatori osservati dal Milan è un’altra proposta di Geoffrey Moncada che arriva dalla Jupiler Pro League, si tratta di Zakaria El Ouahdi, terzino destro marocchino di ventitré anni di proprietà del Genk.

La scorsa stagione ha giocato 36 partite nelle quali ha contribuito con 6 gol e 2 assist dimostrando di essere un’arma importante a livello offensivo, il suo prezzo è tra i 15 e i 20 milioni che andrebbero così a rispettare il budget di 30 milioni dato a Tare per l’acquisto dei due terzini.

Calciomercato Milan News: Jon Aramburu e Jackson Tchatchoua colpi con più certezza

Un’altra possibilità del calciomercato Milan è poi quella di andare in Spagna per provare ad acquistare il terzino destro della Real Sociedad, il venezuelano classe 2002 Jon Aramburu che lo scorso anno è diventato il titolare dei baschi giocando 35 partite nelle quali ha realizzato 1 gol e 1 assist.

Le caratteristiche del giocatore però sono molto diverse essendo un giocatore più difensivo rispetto agli altri obiettivi e soprattutto rispetto al neo acquisto Estupinan che giocherà sulla fascia sinistra, anche in questo caso il prezzo sarebbe tra i 15 milioni e i 20 ma la squadra biancazzurra potrebbe essere più difficile da convincere.

L’ultima idea del calciomercato Milan invece riguarda un giocatore del nostro campionato che è anche seguito da diverse squadre che però prima di poter tentare l’acquisto devono prima riuscire a chiudere alcune cessioni in quella zona di campo, tra le più interessate ci sono Inter e Torino ma i rossoneri proveranno ad anticiparle e chiudere l’operazione in pochi giorni.

Il giocatore in questione è il ventitreenne camerunense Jackson Tchatchoua che gioca nell’Hellas Verona e che dopo l’ultima stagione potrebbe essere pronto per il salto in carriera, ha un costo inferiore di circa 10 milioni e potrebbe essere utilizzato sia come terzino che come esterno di centrocampo.