Calciomercato Milan news/ Tentazione Dybala per l’attacco. Accordo per Florenzi

Chiuso Divock Origi, il calciomercato del Milan non si fermerà qui. Torna di moda il profilo Paulo Dybala: la trattativa con l’Inter è in stand-by e non è possibile escludere un ritorno di fiamma dei rossoneri. Secondo quanto riporta Sportmediaset, qualora la trattativa con i nerazzurri non dovesse chiudersi, Maldini e Massara potrebbero fare un tentativo.

L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio dell’ormai ex Juventus: il Milan infatti non potrà offrire i 6 milioni di euro messi sul piatto dall’Inter. Ma la Joya è stata netta: vuole un club di livello che possa garantirgli la Champions League, dettaglio che lo ha spinto a respingere la proposta della Roma di Josè Mourinho. L’Inter resta in vantaggio, dunque, ma il Diavolo è una pista da non sottovalutare…

CALCIOMERCATO MILAN: TUTTO FERMO PER BOTMAN

Analizzando il calciomercato del Milan, Sportmediaset ha anche riportato le ultime su Sven Botman. I rossoneri hanno messo sul piatto 30 milioni di euro, cifra inferiore rispetto ai 38 milioni di euro offerti dal Newcastle. Il Diavolo non ha intenzione di aumentare la proposta al Lille, in caso di no definitivo si virerà verso altri obiettivi. Diversi i nomi per la mediana: per Renato Sanches c’è da battere la concorrenza del Paris Saint-Germain, mentre su Veretout ci sono anche Marsiglia e Everton. Il francese è in uscita dalla Roma e potrebbe liberarsi per 10 milioni di euro. Per la trequarti, oltre al belga De Ketelaere, è tornato di moda Junior Traorè del Sassuolo: previsti contatti con i neroverdi nel corso dei prossimi giorni per sondare il terreno e le richieste della dirigenza emiliana. Tanti volti nuovi ma anche diverse conferme: secondo Milan News, il Milan eserciterà l’opzione di riscatto per Alessandro Florenzi, alla Roma andranno 2 milioni di euro. Capitolo uscite, possibile esperienza in Serie B per tre giovani: parliamo di Alessandro Plizzari, Marco Brescianini e Marco Nasti, tutti sul taccuino del neopromosso Palermo.

