Il calciomercato Milan vede ora la ricerca ad una prima punta. Piace Vlahovic e non solo, il club rossonero però deve prima fare delle cessioni.

Calciomercato Milan, occhio al nome in attacco

Il calciomercato Milan vede i rossoneri molto attivi e la squadra – al lavoro da ieri – è pronta per riscattare l’ultima deludente stagione. La società deve lavorare prima alle cessioni e poi eventualmente ai rinforzi, consapevoli che il Milan non disputerà le coppe nella prossima stagione e serve quindi una rosa abbastanza lineare.

Dopo Reijnders il club rossonero ha piazzato Theo Hernandez all’Al Hilal e si lavora ad un sostituto, piace molto Brown mentre sulla fascia destra occhio a Douè, il Milan lavora sui giovani e su questo Tare ed Allegri sono in costante sintonia e al lavoro con RedBird. La società inoltre vuole rivalutare giocatori come Loftus Cheek e Saelemaekers, quest’ultimo reduce dall’esperienza con la Roma. Restano in uscita Thiaw e Tomori, si attendono offerte per loro.

Ma oltre a ciò il Milan lavora per rinforzare l’attacco dove serve una prima punta. Abraham è andato via cosi come non è stato rinnovato il contratto a Jovic, poi Camarda è stato ceduto in prestito al Lecce mentre servono rinforzi per l’attacco e il club ha alcune idee nel mirino, alcune più onerosa ed altre invece più low cost.

Calciomercato Milan, da Lucca a Vlahovic: le ultime sull’attacco

Il calciomercato Milan vede i rossoneri molto attivi per la questione attaccante, il solo Santiago Gimenez non basta e serve un’alternativa credibile. Allegri vuole giocare con il 4-3-3 e oltre a Gimenez ai lati di Pulisic e Leao serve un’alternativa credibile e ci sono vari nomi che piacciono ad Allegri e Tare.

Il club rossonero sta seguendo senza sosta Dusan Vlahovic, giocatore che è sempre più in rottura con la Juve ma è una situazione particolare da valutare. Il giocatore preferirebbe restare fino a scadenza ed è difficile trovare un accordo tra i due club e poi con il giocatore, cosi è spuntata una nuova alternativa per i rossoneri.

Il calciomercato Milan monitora con attenzione la situazione di Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea e giocatore che sembra fuori dai piani della squadra di Maresca, sempre più scatenata sul mercato. I Blues valutano Jackson circa 50 milioni di euro e sarà difficile quindi trovare un accordo. Resta come ultima possibilità l’opzione Lucca, nel mirino di Napoli e Juventus.