Calciomercato Milan News: Theo Hernandez il prossimo a lasciare l’Europa

Con l’arrivo di Igli Tare e soprattutto di Massimiliano Allegri il calciomercato Milan ha iniziato a muoversi con maggiore decisione sia in uscita che in entrata, sono infatti diversi i giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri, anche quelli più importanti, ma per rimpiazzarli si cercano nomi tutt’altro che inferiori e soprattutto che possano dare più stabilità allo spogliatoio. Il nuovo condottiero della squadra poi ha fatto delle richieste ben specifiche per accontentare la dirigenza e raggiungere almeno il quarto posto nella prossima stagione e il nuovo direttore sportivo sta cercando in tutti i modi di accontentarlo.

La notizia degli ultimi giorni però è che tra i 5 top player della squadra i due che avrebbero già le valigie pronte sono Tijani Reijnders, che per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni dovrebbe andare al Manchester City, e Theo Hernandez per cui il Milan avrebbe accettato un’offerta da 30 milioni che arriva dall’Al Hilal. Il club saudita, lo stesso che sembrerebbe avere in pugno il futuro di Simone Inzaghi, vuole portare avanti il suo progetto di vittoria della AFC Champions League e per farlo è disposto a investire nuovamente in Europa, ora tocca al francese decidere se rimanere nel vecchio continente o inseguire i soldi in Arabia Saudita.

Calciomercato Milan News: Luka Modric il sogno di Tare

Il calciomercato Milan si muoverà poi in centrocampo dove uno dei nomi accostati è Adrien Rabiot, che ha speso parole al miele per il suo vecchio allenatore ora in rossonero, prima di poter pensare ad intavolare una trattativa per il francese però, Tare proverà a completare un acquisto che avrebbe qualcosa di clamoroso. Il sogno del direttore sportivo è quello di far vestire la maglia del Milan a Luka Modric che ha appena chiuso la sua avventura con il Real Madrid e ora è alla ricerca di una nuova sfida per concludere la carriera, che potrebbe però essere con più facilità in America o in Arabia Saudita o con un ritorno alla Dinamo Zagabria.

Se per Theo Hernandez il Milan è ben disposto alla cessione diverso è il discorso per Rafael Leao, il portoghese infatti è seguito dal Bayern Monaco che non riuscirà a concludere l’acquisto di Wirtz, il club tedesco però non vorrebbe superare gli 80 milioni, bonus compresi, mentre i rossoneri per il loro numero 10 non ascoltano offerte per meno di 100 milioni. Se i tifosi milanisti sono preoccupati per la possibile cessione di Theo Hernandez, lo stesso non vale per Tare e Allegri che hanno già scelto il suo sostituto che risponderebbe al nome di Andrea Cambiaso, che la Juventus potrebbe anche lasciar partire.