Calciomercato Milan News: il club arabo è fiducioso e presto presenterà l'offerta definitiva per strappare il terzino ai rossoneri (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO IN ARABIA

Il calciomercato Milan news potrebbe separarsi definitivamente da Theo Hernandez. Il terzino rossonero aveva inizialmente rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, ma gli ultimi aggiornamenti parlano di una clamorosa riapertura.

Infatti il Nazionale francese, accostato anche all’Atletico Madrid salvo poi arenarsi la trattativa, sembra aver cambiato idea e ora sarebbe ben disposto a vestire la maglia dell’Al Hilal, squadra allenata dall’ex Inter Simone Inzaghi.

A dare questa notizia è l’esperto di mercato Matteo Moretto che racconta di come il club arabo è molto fiducioso circa la chiusura dell’affare. Ci sono stati ulteriori contatti nella serata di ieri, domenica 22 giugno, e sono stati positivi.

Se questo affare dovesse concretizzarsi, il Milan perderebbe un giocatore da 262 partite, 34 gol e 45 assist, capace di vincere con il Milan una Supercoppa Italiana e il 19esimo Scudetto nel 2021/2022 sotto la guida di Stefano Pioli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OBIETTIVI ZINCHENKO E XHAKA

Il calciomercato Milan lavora però anche in entrata. Al netto dell’addio di Reijnders e quello probabile di Theo Hernandez, i rossoneri vogliono chiudere anche diverse operazioni in entrata per permettere a Massimiliano Allegri di avere una rosa competitiva.

Il possibile sostituto di Theo dovrebbe essere Oleksandr Zinchenko, laterale difensivo dell’Arsenal con un passato al Manchester City. Un giocatore che sa abbinare tecnica e velocità, molto duttile, ma che sta trovando poco spazio tra le fila dei Gunners.

Operazione non semplice ma che si sta definendo quella che riguarda Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero vuole solo il Milan che è pronto ad offrire un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Si dovrà trattare con il Bayer Leverkusen, cercando di capire se inserire o meno Malick Thiaw nell’affare.