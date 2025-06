CALCIOMERCATO MILAN NEWS, THEO INSODDISFATTO DELL’OFFERTA

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e la nomina di Igli Tare come direttore sportivo, tutti i discorsi sul calciomercato Milan possono cominciare. La società vuole e deve mettersi subito al lavoro e il primo a farlo è proprio il tecnico.

Calciomercato Milan News/ Leoni torna di moda per la difesa. Sprint per Ricci, idea Onyedika (31 maggio 2025)

Infatti Allegri ha anticipato la ripresa con il raduno che inizierà il 4 luglio prima di partire il 19 per la tournée in Asia e Australia. Per quanto riguarda il mercato invece ci sono diverse situazioni da risolvere, soprattutto in uscita.

Oltre alla prima offerta del Manchester City per Tijjani Reijnders, anche Theo Hernandez è vicino a salutare il Milan. Su di lui ci sono sirene arabe che con un maxi-stipendio potrebbero convincere il francese ad una nuova parentesi della sua carriera.

Calciomercato Milan News/ Leao e i big: tutto dipende dal Manchester City!

La società rossonera però ha provato a trattenerlo, ma alle sue condizioni: rinnovo a 4 milioni di euro, addirittura inferiore ai 4.5 attuali e drasticamente più basso degli 8 richiesti dall’entourage di Theo, che ora si guarda attorno per decidere in fretta il proprio futuro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RESTYLING DIFENSIVO

Il calciomercato Milan è attivo anche in entrata. I rossoneri dovranno necessariamente migliorare la rosa, combattendo il difficile handicap di non partecipare a nessuna competizione europea, dettaglio che potrebbe far storcere il naso a qualche ipotetico arrivo.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e accosta per la fascia il nome di Destiny Udogie. Fresco vincitore dell’Europa League col Tottenham ed ex Udinese, il Nazionale italiano potrebbe far ritorno nel Belpaese.

Calciomercato Milan News/ Ufficiale Massimiliano Allegri allenatore, ecco il comunicato (30 maggio 2025)

Per quanto riguarda invece i difensori c’è una tripla opzione. Mario Gila, 24enne della Lazio, è il primo nome assieme a Jaka Bijol, 26enne dell’Udinese che ha già annunciato l’addio alla squadra friulana. L’alternativa ad entrambi e Luiz Felipe, attualmente al Marsiglia con un passato alla Lazio tra il 2017 e il 2022.